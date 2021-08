Dante’s Gates Telegram Bot: ¿Qué sabe Internet de los usuarios? por QuantiKa14

Para encontrar datos en Internet de forma fácil y rápida una excelente opción son los servicios de peritaje informático de QuantiKa14. En Internet se puede encontrar información de casi cualquier persona, incluso sin que esta posea conocimiento de ello. Estos datos tienen gran valor tanto para el usuario del que se habla como para investigadores e instituciones que se dedican a la investigación pública y privada.

Esta empresa ha desarrollado un bot de Telegram que permite a sus clientes encontrar información que está indexada por miles de buscadores. Sin embargo, puede llegar a enlaces muchos más profundos debido a que el bot sabe dónde encontrar los datos.

QuantiKa14 y su nueva app para el peritaje informático Dante’s Gates es el nuevo bot creado por esta compañía, cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes la posibilidad de encontrar pruebas digitales que otros no pueden hallar. Para hacer uso de este bot de Telegram y poder realizar la búsqueda de información en gran parte de Internet, los usuarios deben comprar una moneda virtual denominada token. El precio de esta moneda (hash) varía dependiendo de si la investigación es sobre una persona o un teléfono y sus contactos, registros de llamadas, etc. La razón por la cual QuantiKa14 ha desarrollado a Dante’s para la aplicación Telegram es porque en ella se puede acceder a la información de la manera más discreta y sencilla posible. Esta discreción es vital para aquellos que esperan conseguir datos de sí mismos. De igual manera, es importante para quienes realizan investigaciones públicas o privadas como los cuerpos de seguridad u organismos de inteligencia policial, entre otros. Una de las funciones es que Dante’s Gates realiza los informe en vuelo y no almacena ningún informe. Protegiendo la privacidad del usuario.

Dante’s Gates Telegram Bot y su aporte para las investigaciones privadas Anteriormente, las personas e instituciones dedicadas al periodismo y las investigaciones policiales debían recoger información directamente de los individuos relacionados con el suceso. Sin embargo, hoy en día en la red digital se pueden conseguir datos de cualquier persona en pocos minutos y es esto lo que QuantiKa14 ofrece a estos investigadores a través de su bot Dante’s Gates. Este puede encontrar de forma rápida y discreta datos públicos alojados en Internet de cualquier individuo o de su número de teléfono y generar un informe completo en PDF. Esto trae como beneficio el poder realizar una búsqueda de personas relacionadas con cualquier acontecimiento, tanto directa, como indirectamente, antes de hablar con alguno de ellos. El hecho de poseer información previa a la discusión con los involucrados, ayuda a que investigadores y detectives privados puedan formular mejor las preguntas que vayan a hacer.

Dante’s Gates es un servicio de peritaje informático de QuantiKa14 que permite a sus usuarios encontrar los datos en la web que están buscando. Este servicio funciona tanto para personas que quieren ver su propia información como para quienes buscan resolver un crimen u otro suceso significativo.