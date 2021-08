Programación sencilla y rápida de redes sociales con SocialGest Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 16:16 h (CET)

La globalización ha provocado que los patrones en el comportamiento del consumidor cambien y, por lo tanto, que el marketing digital cobre más relevancia a nivel mundial. Cada día miles de empresas alrededor del mundo toman la decisión de fortalecer su imagen en redes sociales.

SocialGestes una de las mejores herramientas porque cuenta con distintas funciones que son de gran ayuda para gestionar redes sociales y optimizarlas, lo que la convierte en la principal aliada de los community managers y otros expertos en marketing digital.

Las ventajas de gestionar las redes sociales de forma sencilla con SocialGest No es suficiente tener presencia en las redes sociales para impulsar las ventas de una empresa, marcar la diferencia entre la competencia y lograr un posicionamiento óptimo, sino que también es necesario contar con una estrategia de contenido sólida.

SocialGest es un aliado eficiente y versátil que se puede sincronizar para programar varias redes sociales a la vez: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y Google My Business. Esto permite llevar un control más amplio y global de las distintas estrategias que se pueden aplicar en cada plataforma para una misma marca.

Una de las herramientas más eficientes y utilizadas de SocialGest es la programación de contenido automatizado, que permite a los community managers pautar con antelación la publicación de posts y vídeos.

Asimismo, facilita la visualización de métricas en RRSS y genera reportes en PDF automáticamente, lo que supone una gran ventaja para analizar si la estrategia digital está dando los resultados deseados.

Herramientas creadas para obtener resultados en RRSS SocialGest cuenta con distintas herramientas que, más allá de estar pensadas para la automatización, permiten impulsar la interacción y el desempeño de las empresas en las redes sociales.

La plataforma dispone de un espacio destinado a investigar las tendencias de hashtags a nivel mundial y, de esta forma, recomendar al usuario cuáles podrían funcionar para brindar más impulso a sus publicaciones.

SocialGest permite a los usuarios gestionar campañas de anuncios Facebook e Instagram Ads monitoreando el progreso de la misma en tiempo real. Además, cuenta con un apartado para obtener estadísticas que miden los avances de la cuenta principal y también los de la competencia.

En definitiva, SocialGest es una herramienta con un gran abanico de posibilidades que, utilizadas correctamente, pueden generar un gran salto en el desempeño de las marcas a nivel digital, mientras se estandarizan procesos ordinarios como la publicación de contenido regular.

