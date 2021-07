Barcos para eventos de Yacht IN Ibiza Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:52 h (CET)

Las celebraciones especiales como bodas, cumpleaños o eventos corporativos son momentos únicos e inolvidables que quedan en la memoria de los invitados.

Quienes deseen salir de la rutina y disfrutar de una velada diferente pueden optar por contratar barcos para eventos, los cuales ofrecen los mejores servicios exclusivos.

Especialmente, este tipo de celebraciones están experimentando una alta demanda en Ibiza. La empresa Yacht IN Ibiza cuenta con más de 10 años de experiencia alquilando barcos para eventos y brindando experiencias únicas a sus pasajeros.

Los barcos para eventos ofrecidos por Yacht IN Ibiza Las celebraciones con familiares y amigos siempre son un acontecimiento muy especial y, si se combinan con el maravilloso paisaje del mar, se convierten en un momento inolvidable. Todas las celebraciones especiales pueden realizarse a bordo de un barco, desde las más formales, hasta las más sencillas. Existen presupuestos y servicios de alquiler de barcos disponibles para toda ocasión.

Yacht IN Ibiza es una de las empresas chárters más sólidas de Ibiza y que destaca por ofrecer embarcaciones bien cuidadas y seguras, además de una tripulación joven y apasionada por el sector náutico, que se encarga de cuidar cada detalle para garantizar el máximo confort de sus pasajeros en su estadía en la embarcación. Es decir, la empresa ofrece un servicio integral, ya que se ocupa desde la iluminación y sonido, hasta el catering y decoración, entre otros aspectos.

Esta empresa ofrece a los clientes una flota de dos naves especialmente diseñadas para eventos. El primero es la Goleta, con diseño tradicional y dotada de todos los servicios necesarios para disfrutar del confort, el descanso y la comodidad. Tiene una capacidad para 36 personas a bordo y dispone de servicios de catering a solicitud del cliente.

Para grupos más grandes que buscan una embarcación más divertida y fresca, Yacht IN Ibiza ofrecen 3 Catamaranes, uno de ellos con capacidad hasta para 100 personas, perfecto para disfrutar de un día de sol. Además, cuenta con una gran red en la proa que permite a los pasajeros sumergirse en el mar y practicar deportes acuáticos. Se puede alquilar durante medio día en la mañana, por la tarde con la puesta de sol, o bien para un día completo.

Servicios de alquiler aptos para cada presupuesto Los servicios de alquiler de barcos de Yacht IN Ibiza son directos entre el propietario y el cliente, sin intermediarios. Es decir, el cliente paga el precio justo por el barco que desee alquilar.

Para conocer más información sobre los planes y ofertas de servicio, los clientes pueden acceder a la página web de Yacht IN Ibiza y contactar directamente con el equipo de atención al cliente de la compañía.

Celebrar un momento importante como una boda, despedida de soltero o convenciones corporativas a bordo de un barco es una gran opción, ya que además de celebrar una ocasión especial, se tiene contacto directo con la naturaleza, lo que garantiza un máximo disfrute.

