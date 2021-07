Tratamiento de ácido hialurónico con el Dr. Castellar Emprendedores de Hoy

Como uno de los componentes más empleados en el sector de la cosmética, el ácido hialurónico se constituye de múltiples propiedades que ayudan a cuidar y rejuvenecer la piel de las personas.

Ofreciendo sus servicios tanto en Madrid como en Barcelona y especializado en Medicina Estética Facial y Blefaroplastia, el Dr. Castellar ofrece entre sus tratamientos principales el ácido hialurónico para mejorar el aspecto del rostro de sus pacientes, centrándose en la zona de las ojeras.

Efecto rejuvenecedor y natural Uno de los tratamientos estéticos más habituales para los cuales se utiliza el ácido hialurónico son los rellenos faciales. Esto se debe a que ofrece buenos resultados sin que el paciente tenga que someterse a intervenciones quirúrgicas y largas recuperaciones. Los procedimientos realizados con ácido hialurónico se caracterizan además por no ser invasivos, por lo que se reducen considerablemente los riesgos de sufrir efectos secundarios. La aplicación de este compuesto en ciertas zonas del rostro ofrece un efecto rejuvenecedor y natural, es por eso que suele utilizarse para corregir ojeras, eliminar arrugas y surcos muy marcados, corregir la forma de la nariz sin cirugía, y mucho más.

El Dr. Castellar es especialista en todos estos tratamientos; sus años de experiencia le han permitido llevar a cabo estos procedimientos con suma precisión. De hecho, en su cuenta oficial de Instagram se pueden observar algunos pacientes tratados con ácido hialurónico y los excelentes resultados obtenidos en cada uno de los procedimientos.

¿Cuáles son los beneficios del ácido hualurónico? La utilización de ácido hialurónico en los tratamientos estéticos faciales se ha vuelto popular por los excelentes resultados y beneficios que ofrece. Un aspecto a resaltar de este polisacárido es que es producido naturalmente por el cuerpo, por lo que su aplicación generalmente no produce ningún efecto secundario, pues el organismo lo recibe como un componente natural del mismo. Su uso estético está muy relacionado con la eliminación de arrugas, líneas de expresión y el aumento del volumen de ciertas áreas del rostro tales como los labios. Una sola molécula de ácido hialurónico puede contener hasta 1.000 veces su propio peso en agua, capacidad que favorece una piel más hidratada, con más brillo y luminosidad. Su propiedad de retener grandes cantidades de agua lo hace ideal para revitalizar las capas externas de la piel, lo que disimula las líneas de expresión y las arrugas.

Todos estos beneficios y muchos más se pueden aprovechar bajo la mano experta del Dr. Castellar, quien pone sus conocimientos, experiencia y habilidad en estos tratamientos, para garantizar a sus pacientes los mejores resultados que el ácido hialurónico puede ofrecer.

