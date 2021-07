Gestión Emocional ayuda a gestionar las emociones y a mejorar la calidad de vida Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de julio de 2021, 15:13 h (CET)

En la actualidad, la sociedad vive de forma acelerada con una gran cantidad de conflictos sin resolver que se acumulan y generan episodios de ansiedad y estrés que impactan en la calidad de vida.

En este sentido, las personas necesitan realizar cambios en la forma de pensar y de enfrentar la vida. Gestión Emocional promueve una metodología con cursos y talleres para lograrlo. Paloma Hornos, la fundadora del proyecto, es una profesional licenciada en administración de empresas, terapeuta en técnicas de libertad e inteligencia emocional. Además, es escritora de diversas obras relacionadas con la inteligencia emocional y creadora de un método propio para la gestión emocional, ansiedad y estrés.

Las herramientas para mejorar la gestión emocional Gestión Emocional permite obtener herramientas y técnicas que son indispensables para lograr enfrentar las emociones, aprender a manejar el estrés y situaciones incómodas que generen ansiedad.

A través de los cursos y talleres de Gestión Emocional se aprende no solo a manejar las emociones, sino también a tomar mejores decisiones y recuperarse de situaciones que generen ansiedad, como una pérdida familiar o de pareja.

Estas técnicas se pueden usar tanto a nivel personal, familiar o en empresas porque permiten mejorar las relaciones laborales. Además, ayudan a lograr el bienestar interior, aceptarse, sentirse mejor como persona, aprender a decir no en situaciones incómodas y tomar las riendas de la vida. De esta forma, las personas logran llevar una vida más plena, persiguiendo los objetivos personales y logrando una mejor calidad de vida. Por esta razón, la gestión emocional y calidad de vida van de la mano.

La importancia de la gestión emocional Los conocimientos de Gestión Emocional pueden ser adquiridos por medio del coaching emocional. Se imparten enseñanzas para lograr aumentar la confianza en uno mismo y se muestra la metodología a seguir para lograr la vida deseada. Gracias a estos conocimientos, las personas pueden lograr mayor seguridad en sí mismas, es decir, aumentar la autoestima, establecer la independencia y autonomía personal. Además, permite llevar una vida saludable desde el punto de vista mental.

La gestión emocional permite que las personas aprendan la mejor forma de encarar los problemas y mantener la serenidad mientras se afronta cada situación que desee resolver, así como eliminar el estrés y la ansiedad. De esta forma, se obtienen mejores soluciones, favorables para mejorar la calidad de vida. La gestión de emociones, gestión de estrés y ansiedad también ayuda a eliminar los miedos y bloqueos subconscientes que impidan el crecimiento personal.

En definitiva, Gestión Emocional proporciona un método eficaz para superar el estrés y la ansiedad a través del uso de la inteligencia y la gestión emocional. La finalidad es mejorar diferentes aspectos personales y ganar calidad de vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.