¿Qué cajón de cobro automático en renting es el más recomendado para gestiónar el efectivo de un negocio?

domingo, 25 de julio de 2021, 16:14 h (CET)

Los cajones de cobro automático han llegado como una evolución necesaria de las cajas registradoras tradicionales de toda la vida. De manera que estas vienen con nuevas funcionalidades y una tecnología que no solamente harán más fácil el trabajo de los encargados del cobro de un negocio, sino que de hecho ofrecen muchas más ventajas, que van desde una mayor rapidez y rendimiento, hasta optimizaciones notables en seguridad y fiabilidad. Ahora bien, si se trata de elegir el mejor cajón de cobro automático de renting, la opción incuestionable es CashSecurity, el cual cuenta con la tecnología más puntera y eficiencia del mercado.

¿Cómo elegir el cajón de cobro ideal para un negocio? Al momento de elegir un cajón de cobro automático en renting, para registrar los cobros de un negocio, es necesario considerar varios aspectos importantes. En primer lugar la fiabilidad, asegurando que todo el proceso que debe realizar, se haga de manera eficiente y correcta. En segundo lugar la rapidez, ya que al atender a varios clientes, es necesario que la máquina sea capaz de procesar los pagos rápidamente de manera eficaz. También se debe considerar su nivel de seguridad, que prevenga que pueda ser vulnerada por terceros o personas no autorizadas. Y por último su versatilidad, es decir, que sea capaz de hacer mucho más que solo cobrar.

Considerando estos aspectos, la mejor opción disponible en el mercado hoy en día, es CashSecurity. Este es un cajón que utiliza última tecnología para pagos en efectivo, que automatiza todos los procesos de gestión del efectivo y, además, simplifica su gestión.

¿Por qué CashSecurity? A priori, los beneficios que se obtienen al utilizar el cajón de cobro automático CashSecurity, es que este es capaz de cobrar y devolver el cambio en tiempo récord, CashSecurity acepta y verifica hasta 4 monedas por segundo, y a la vez acepta y verifica varios billetes simultáneamente, efectúa pagos, realiza los cuadres de caja en tan solo 2 minutos, haciendo que la caja cuadre siempre, detecta monedas y billetes falsos y es multidivisa. No deja de funcionar nunca, ni tan siquiera en situaciones de atasco de billetes, por lo que siempre está operativa sin necesidad de quedar inhabilitada sin poder realizar la gestión del cobro hasta recibir la asistencia presencial de un técnico como pasa con la gran mayoría de cajones de cobro automático del mercado. Otro aspecto muy importante a destacar es que funciona con cualquier software y plataforma del mercado, Windows, iOS, Android y Linux. En cuanto a seguridad, está compuesto internamente por 5 cerraduras, por lo tanto, protege el negocio de robos y hurtos. Desde su display de 7 pulgadas se visualiza el proceso de cobro y cambio.

Todas estas características hacen de CashSecurity el cajón de cobro automático ideal para cualquier tipo de negocio: farmacias, hostelería, panaderías bares, peluquerías, ferreterías, mercados etc. Para poder acceder a la compra de esta eficiente máquina de cobro, basta con consultar la web. Allí el cliente encontrará toda la información, así como los medios de contacto para concretar la adquisición de esta maquina.

