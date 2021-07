Micropigmentación en párpados en el Distrito Wellness Concept Emprendedores de Hoy

sábado, 24 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

El mundo de la estética sumado a los avances de la tecnología ha evolucionado para brindar a los clientes productos novedosos para el embellecimiento y el cuidado del rostro y la piel en general. El cuidado y apariencia del rostro es esencial para un gran número de personas, ya que se establece como la carta de presentación ante la sociedad. Como especialistas en técnicas como la micropigmentación, el centro Distrito Wellness Concept ofrece esta técnica en diferentes áreas del rostro, como la micropigmentación en párpados. Cada día son más los que se preocupan por el cuidado de la piel.

Sus instalaciones están ubicadas en la Calle Julián Besteiro 6 – 28020 Madrid y además disponen de servicios de consultas y dudas por teléfono o por email.

¿Qué es la micropigmentación? Este tratamiento estético corrige y embellece ciertos rasgos faciales o corporales, por medio de pigmentos naturales que se implantan en las capas internas de la piel. Se considera una técnica de maquillaje permanente que tiene un resultado final muy natural. Es un tratamiento totalmente indoloro que no necesita anestesia y que requiere pocos cuidados tras haber sido realizado.

Las personas que se realizan una micropigmentación lo hacen porque sienten la necesidad de realzar algunos rasgos faciales como los labios, los párpados o las cejas. Para lograr una mirada perfecta, los especialistas de Distrito Wellness Concept ofrecen la técnica de micropigmentación en párpados, con la cual se pueden lograr resultados que van desde un efecto eyeliner clásico a un sombreado artístico.

Conseguir una mirada natural, luminosa y joven es posible con la micropigmentación en párpados La micropigmentación en párpados es una técnica que consiste en delinear la curva natural del párpado superior, siguiendo la línea natural de las pestañas que permite conseguir una mirada natural, luminosa y joven. Se realiza utilizando pigmentos que se introducen a nivel de la epidermis para garantizar un resultado más duradero.

Las ventajas de esta técnica son múltiples. Permite aumentar visualmente la cantidad de pestañas, logrando una mirada más expresiva y seductora a la vez que facilita y ahorra el tiempo diario de maquillaje, ya que no pierde su frescura durante el día y no necesita ser retocado. Además logra un efecto de levantar los párpados, disimulando de esta manera los signos del envejecimiento y permitiendo corregir imperfecciones, como ojos caídos u ojos pequeños, entre otras.

Con los profesionales de Distrito Wellness Concept, desde la primera sesión de micropigmentación en párpados, se puede disfrutar el cambio, ya que logran ángulos, proporciones y curvas que perfeccionan la mirada. Con la garantía de un resultado impecable que resalte la mirada y brinde atractivo al rostro, este centro brinda sus servicios de la mano de un equipo de profesionales altamente calificados.

