El método Woop de Rubén Turienzo: objetivos y productividad Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 11:11 h (CET)

Los proyectos siempre presentan obstáculos y grandes retos que se deben superar para alcanzar las metas propuestas. Para alcanzar los objetivos y productividad, una buena propuesta es el método Woop, diseñado para convertir en oportunidades todos los obstáculos que van apareciendo en el camino.

El asesor multinacional Rubén Turienzo brinda las herramientas y los conocimientos estratégicos a las empresas, logrando implementar este cambio.

¿En qué consiste el método Woop? El método Woop se constituye como un modelo diseñado a base de conocimientos científicos que une diversas características de una situación concreta para transformarla en una que se adecue a los resultados deseados.

Las siglas en inglés WOOP hacen referencia a wish (deseo), outcome (resultado), obstacle (obstáculo) y plan (plan). Dichos términos explican los campos que deben analizarse para transformar la dificultad en algo positivo para el proyecto o empresa.

Lo primero es definir cuál es la meta a alcanzar, posteriormente se analiza cuál es el sentimiento a lograr con la realización hipotética de dicha meta. Una vez que estos dos primeros puntos sean definidos, se procede a identificar los obstáculos para finalmente elaborar un plan que los transforme o elimine de la vía hacia la meta principal.

Es una estrategia ideal para abordar y dar solución a problemas potenciales que no pueden ignorarse. A su vez, ayuda a que quienes lo implementan se libren de dudas en el momento de realizar sus actividades correspondientes. Es una metodología que busca el crecimiento de la empresa en el menor tiempo posible.

¿Cuáles son las ventajas del método Woop? Pese a que este método se puede aplicar incluso en proyectos a nivel personal, hoy día muchas empresas recurren a él para acelerar sus procesos de expansión. El asesor multinacional Rubén Turienzo ayuda al crecimiento de sus clientes llevando a cabo el método Woop.

El pensamiento positivo arroja resultados más eficaces y rápidos que los procesos normales de crecimiento. El método Woop logra abarcar este hecho gracias a que ayuda a que la persona enfoque su energía en alcanzar su meta evitando distracciones y puntualizando los pasos que debe seguir.

A su vez, al tratarse de un método sencillo de aprender, está disponible para la aplicación de personas expertas en una área o para aquellos que recién comienzan a instruirse para consolidar sus proyectos en una realidad.

El método Woop puede llevarse a cabo de forma mental o esquematizado de manera física. Algunas personas utilizan los esquemas para visualizar los pasos a seguir, mientras que otros simplemente analizan y proceden a ejecutar sus tareas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.