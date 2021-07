Los casos de éxito de My Led Systems Emprendedores de Hoy

Tener pantallas y rótulos led en un negocio puede parecer más un lujo que una necesidad. Sin embargo, My Led Systems es una empresa que demuestra a sus potenciales clientes las ventajas de adquirir sus servicios, utilizando como referencia sus casos de éxito en Bilbao, Santander y Vitoria.

La experiencia que se ofrece a los clientes por medio de pantallas led para crear un espacio personalizado es totalmente única. Incluirlas en los espacios destinados al ocio o la educación logrará captar más la atención del público y cobrar un mayor protagonismo respecto a sus competidores.

Los casos de éxito Fundación BBK La fundación BBK solicitó la instalación de pantallas led para su sala de prensa, ubicada cerca de El Corte Inglés en el centro de Bilbao. La misma se requirió para mostrar material de apoyo en convenciones y charlas, funcionando con píxeles de alta resolución en un tamaño de 300 cm x 175 cm.

En el exterior del lugar se colocaron dos pantallas led planas que se pueden visualizar desde la avenida principal, gracias a sus dimensiones de 100 cm x 150 cm y otra más grande de 250 cm x 250 cm.

Kubik Una discoteca sin un ambiente lleno de luces intermitentes y de colores no sería lo mismo para ir de fiesta con los amigos. La discoteca Kubik no deja que su nivel de prestigio baje, por lo que apostó por usar pantallas led para darle vida al lugar.

Las pantallas led instaladas en Vitoria tienen como fin generar efectos audiovisuales que vayan al ritmo de la música. La pantalla de 500 cm x 200 cm que se encuentra al fondo del local reúne todas las miradas, sin dejar pasar por alto la pantalla delantera de 200 cm x 100 cm.

Shock Bilbao Shock Bilbao, un local vanguardista donde se puede degustar un amplio menú acompañado de tragos y cócteles, también decidió instalar una pantalla led a medida, dividida en tres, para lograr cubrir una pared entera.

La idea principal fue generar una identidad al local, donde todas las luces cambien de colores según la hora del día y el show musical a presentar.

Grupo Quebec Grupo Quebec ofrece uno de los mejores servicios de hostelería, por lo que no podía quedarse atrás en la ambientación de sus instalaciones. Apostó por la instalación de una pantalla led de alta resolución bajo las medidas 500 cm x 70 cm en el local del Centro Comercial Bahía Real en Santander.

La pantalla muestra efectos de fuego y humo para adaptarse a la experiencia que ofrece el local a sus clientes. Todo va en perfecta combinación con el estilo y crea una vivencia única a todo el que acude.

