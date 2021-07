RUFUS Group, colaborador de la fundación MÉS X TU, explica los beneficios de la tecnología en filtros de agua Emprendedores de Hoy

Especialmente el agua suministrada a través del grifo, cuenta con elementos químicos, toxinas y otras sustancias nocivas para el cuerpo humano que se deben a su por las tuberías. Como solución a este problema, la tecnología en filtros de agua de RUFUS Group es de gran importancia porque permite la óptima purificación del agua hasta lograr que esta sustancia esté libre de impurezas, ya que consumir agua que no ha sido tratada de manera adecuada agudiza el riesgo de contraer enfermedades e infecciones perjudiciales para el organismo.

¿Por qué es importante contar con la tecnología adecuada en los filtros de agua? En muchos países del mundo como España, el agua potable que llega a la mayoría de los hogares ha sido previamente tratada para su consumo. Sin embargo, esta, al pasar por las tuberías, arrastra todo tipo de sustancias, cuyo consumo a largo plazo pueden ser nocivas para el cuerpo humano. La tecnología en filtros de agua que se utiliza en la actualidad garantiza un suministro constante de agua pura, debido a que remueve impurezas como parásitos, bacterias y toxinas. Además, estos filtros remueven restos de pesticidas y metales pesados que se pueden encontrar en las aguas subterráneas. Esto termina por reducir el riesgo de contraer enfermedades, principalmente gastrointestinales, sin necesidad de utilizar químicos como el cloro. Actualmente, todos los equipos de RUFUS Group cuentan con la última tecnología capaz de realizar estos procesos de manera efectiva, mejorando, además, el sabor del agua.

Combinación de diferentes sistemas para una mayor purificación del agua En la actualidad existen varios tipos de filtros de agua que realizan el proceso de purificación de forma distinta de acuerdo al sistema de tratamiento con el que cuentan y al objetivo para el cual están diseñados. Estos equipos pueden realizar su función por filtración mecánica, intercambio iónico, absorción con carbón activado u otros sistemas que permiten la eliminación de partículas en específico. Los filtros de agua mecánicos, por ejemplo, cuentan con mallas capaces de eliminar sedimentos y partículas, pero no reducen los sabores y olores no deseados. Por esto, los mejores equipos combinan diferentes sistemas que logran una mayor purificación del agua. En RUFUS Group ofrecen esto, ya que WAPA, su tecnología en filtros de agua, cuenta con tres sistemas de filtración que permiten la purificación, alcalinización e hidrogenación de este líquido vital. Actualmente están disponibles dos modelos, WAPA Pro y WAPA 3 en 1, los cuales son fáciles de instalar y usar por cualquier usuario. Estos permiten la eliminación de toxinas, impurezas y sabores y olores desagradables.

Hoy en día, es importante contar con filtros de agua como los de RUFUS Group, estos productos son capaces de purificar el agua de forma eficiente, lo que la hace más natural e hidratante para el organismo.

