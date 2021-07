Las ventajas de invertir en fondos de inversión: Ei2Value Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de julio de 2021, 19:26 h (CET)

Para garantizar la rentabilidad de las inversiones de un grupo de inversores a largo plazo es indispensable contar con fondos de inversión donde trabajen gestores profesionales con grande experiencia.

Warren Buffett, uno de los más grandes inversores del mundo, afirma que el tiempo es amigo de los buenos negocios y los fondos de inversión son una fiel representación de esta idea.

Ei2Value es un fondo de inversión que agrupa a los mejores gestores profesionales que cuentan con una amplia experiencia. Su metodología de inversión se basa en el Value Investing, el modo de inversión más rentable que existe en la actualidad. Estos fondos llevan aproximadamente un 50% de rentabilidad anual y están en el top del ranking de fondos Value a nivel mundial.

¿Cómo definir un fondo de inversión? Los fondos de inversión son una entidad encargada de gestionar el capital de múltiples ahorradores para invertirlo en mercados capitales que generen rentabilidad a largo plazo.

Es fundamental que un fondo de inversión cuente con un equipo de gestores y profesionales expertos en la materia, ya que sus conocimientos, sumados a una buena estrategia, serán la garantía de ganancias.

Ei2Value es un fondo de inversión que desde principios de los 90 se ha dedicado al mundo de las inversiones y pertenece a la gestora de Banco De Alcalá (subsidiaria en España de Crèdit Andorrà) . Desde hace un año en su cartera de fondos cuenta con los mejores gestores y toma como referencia a personalidades como Warren Buffet, Alvaro Guzmán y Francisco García Paramés. Ei2Value está asesorada por Estudios e Inversiones ( por medio de Rafael Blanco Sarto) que es una sociedad holding que invierte en empresas desde los años 90.

¿Cómo funciona un fondo de inversión? Un fondo de inversión, como Ei2Value, es un organismo especializado y profesional que gestiona el ahorro de inversores minoritarios, invirtiendo en acciones o capitales que generen la mayor rentabilidad posible, mediante la diversificación de riesgos.

La rentabilidad de cada inversor está determinada por el resultado colectivo, mientras que, al mismo tiempo, será proporcional a la participación individual de cada uno de ellos. Es decir, un fondo de inversión permite a un inversor individual la posibilidad de acceder al mercado financiero en condiciones muy favorables, beneficiándose de las ventajas de contar con gestores profesionales y grandes inversores.

Para garantizar la rentabilidad a largo plazo, el equipo de profesionales de Ei2Value basa su filosofía en el Value Investing, una metodología que se caracteriza por hacer un profundo análisis fundamental de las acciones o compañías en las que se invierte, para asegurar que se obtengan rentabilidades de estas inversiones. En la actualidad, este método se ha popularizado y es el más utilizado por inversores de talla mundial, tales como Warren Buffet. En definitiva, hacer inversiones a través de esta marca será siempre una apuesta segura para el futuro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.