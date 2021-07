Fisioterapia de rehabilitación en Valencia. ¿Cuáles son los beneficios? según Soifit Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:57 h (CET)

Recuperar la función del cuerpo después de una lesión o cirugía es el rol primordial de la fisioterapia. Un equipo especializado puede guiar el proceso para rehabilitar en el menor tiempo y con más fuerza la salud física del paciente.

Bajo estos principios, Soifit es el equipo de fisioterapia de rehabilitación en Valencia de referencia, que están capacitados para atender al paciente de forma integral en la evaluación, diagnóstico y recuperación total de su lesión, ofreciendo los mejores beneficios de la fisioterapia para paliar el dolor.

En Soifit la lesión del paciente se trata de manera integral Una lesión, un dolor muscular u óseo son determinantes para aplicar un tratamiento de fisioterapia como apoyo en la recuperación de la movilidad del cuerpo. Algunas patologías en las que quedan demostrados los beneficios de la fisioterapia son ligamentos de rodilla o menisco, esguinces, roturas fibrilares, tendinitis, entre otros, que comprometen la movilidad del individuo.

La fisioterapia es un área de la medicina que ayuda a prevenir lesiones, mantener el estado físico y recuperar la funcionalidad del cuerpo después de una enfermedad o lesión inhabilitante.

Isaac Tarín, director de Soifit, además de entrenador y readaptador de lesiones, destaca la labor del centro de salud integral donde la atención se centra en buscar el origen del dolor mediante la valoración de un especialista, que después de indicar el tratamiento de fisioterapia, se trata al paciente con los diferentes medios hasta lograr que recupere la movilidad.

El centro Soifit tiene como valor añadido que su terapia integra al paciente en el proceso de recuperación, enseñándole una serie de herramientas que, además de sanar la lesión, le facilita el conocimiento para prevenirlas.

Después de una evaluación médica, se determinan los tipos de ejercicios y el número de sesiones que el paciente necesita, dependiendo de la afección que presente.

A través del movimiento, se alivia el dolor y se logra la recuperación La fisioterapia permite a través del movimiento, aliviar el dolor y mantener estable la lesión para que no empeore y después restaurar la fuerza y el movimiento hasta lograr la recuperación total del paciente.

La fisioterapia no es solo necesaria para tratar enfermedades, patologías concretas o grandes lesiones, sino que es muy recomendable para prevenir o para aliviar pequeños dolores o pequeñas pérdidas de movilidad.

En el caso de los deportistas esta especialidad es fundamental para el buen desempeño de cualquier disciplina, ya que además de corregir lesiones, ayuda a prevenirlas mediante ejercicios que mantengan sanas las articulaciones.

Unas articulaciones sanas fortalecen el organismo y aumentan el bienestar y calidad de vida. La fisioterapia resulta fundamental para mejorar la fuerza muscular y el movimiento, consigue mayor flexibilidad y previene el deterioro físico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.