Para el buen funcionamiento del organismo y mantener una alimentación saludable es necesario el consumo de agua diario. Tomar la cantidad necesaria de este líquido contribuye al buen funcionamiento de los órganos, sobre todo, el de los riñones, evitando las infecciones urinarias, ayudando a controlar el peso e hidratando la piel. Muchas personas se preguntan qué cantidad de agua se debe beber al día, en cada época del año y cómo debe ser la hidratación durante el entreno.

Estas dudas las aclara Peter Martín, un asesor nutricional y deportivo especializado en el rendimiento físico y saludable de la mujer y reconocido por crear el método PM.

La hidratación es necesaria en una alimentación saludable, según Peter Martín El entrenador personal Peter Martín explica que la hidratación durante el entreno es fundamental para mejorar el rendimiento físico y llevar una alimentación saludable. A lo largo del entrenamiento físico, según detalla Peter Martín, las personas pierden agua, electrolitos y minerales a través del sudor. Por este motivo, es de vital importancia reponer lo que se ha perdido para evitar problemas de salud. El individuo que no realice la debida hidratación durante y después del entreno puede sufrir una grave deshidratación que puede conllevar a problemas con algunos órganos o al aumento de la frecuencia cardíaca, entre otras consecuencias. Además, junto con el entrenamiento y la hidratación, llevar una alimentación saludable contribuye a la buena salud de las personas.

La cantidad recomendada de agua que se debe bebe a diario El asesor nutricional Peter Martín asegura que el cuerpo necesita agua para su debido funcionamiento, ya que controla la temperatura, salvaguarda los tejidos más delicados y suprime los desechos mediante la orina. En ese sentido, recomienda beber por lo menos entre 2 y 3 litros de agua al día según la época del año. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el caso específico de cada individuo.

Las personas que realizan ejercicio físico, las mujeres embarazadas y las que viven en zonas cálidas, por ejemplo, requieren tomar más agua de lo habitual. El H2O es el principal líquido para hidratar el cuerpo y no se puede prescindir de él, pero en cambio, se puede combinar con alimentos como las frutas y las verduras que contienen un alto porcentaje de agua, como es el caso de la sandía o el pepino.

Mantener una dieta equilibrada y una alimentación saludable es imprescindible para sentirse bien con uno mismo y el entrenador personal femenino Peter Martín aúna el ejercicio físico y la alimentación para garantizar unos resultados óptimos.

