Peeling revitalizante en Madrid: Abb Medicina Estética

miércoles, 7 de julio de 2021, 14:37 h (CET)

Hay distintos factores que pueden dañar el cutis, como la contaminación, los malos hábitos o el uso de la mascarilla. Muchas personas optan por someterse a algún tipo de tratamiento dermatológico para mejorar el aspecto y la salud de la piel.

El peeling revitalizante es uno de los tratamientos más utilizados por su efectividad, sencillez e inmediatez. Abb Medicina Estética es uno de los centros especializados en Madrid más recomendados para someterse a este tipo de intervención.

¿Cuáles son los beneficios del peeling revitalizante? El tratamiento consiste en la aplicación de Argipeel, un peeling compuesto de arginina y ácido lácteo, combinado con aditivos y potenciadores de Vitamina C. El ácido lácteo se encuentra en la piel de forma natural y produce un efecto hidratante sobre la misma. Combinado con la arginina, el aminoácido presente en una gran cantidad de alimentos, favorece el recambio celular evitando irritaciones fuertes. Su contacto con la piel produce una exfoliación y favorece la producción de colágeno, una proteína importante en la regeneración del tejido. El resultado del proceso es una piel más luminosa, fina, suave y con menos arrugas.

En función de su intensidad, existen distintos tipos de peeling. Cada uno de ellos ofrece resultados diferentes: desde una simple exfoliación, hasta la renovación cutánea completa. Sea cual sea, el proceso es sencillo y poco agresivo, por lo cual no es necesaria la hospitalización. Tomando las medidas necesarias, como la aplicación de protección solar, el paciente puede hacer vida normal inmediatamente después de la intervención.

El tratamiento suele prolongarse entre 15 y 30 minutos y sus resultados pueden comprobarse totalmente entre la semana y los 20 días posteriores. Además, puede realizarse cada año para asegurar un mantenimiento del cutis a lo largo del tiempo. Es recomendable realizarlo en invierno, cuando la exposición solar es menor. Aun así, Abb Medicina Estética permite realizarlo en primavera o inicios de verano, recomendando siempre el refuerzo del uso de protección solar. En general, cualquier adulto puede someterse a un peeling revitalizante, excepto embarazadas, lactantes, pacientes con infecciones en la dermis o alergia a los cosméticos. Aquellos con tendencia a los herpes también pueden recibirlo, pero siguiendo antes un tratamiento profiláctico.

Es recomendable realizarse el tratamiento en una clínica profesional Para asegurar resultados beneficiosos y no perjudiciales, el paciente debe buscar un centro especializado en tratamientos de este tipo. Abb Medicina Estética es un centro médico especializado en tratamientos de salud estética sin cirugía. El epicentro es el doctor Antonio Barrio Omeñaca, licenciado en Medicina y especializado en Medicina Estética. La clínica, ubicada en Madrid, se caracteriza por sus tratamientos no invasivos y personalizados. Además del peeling revitalizante, realiza todo tipo de tratamientos específicos tanto faciales como corporales: desde el rejuvenecimiento labial y la rinomodelación hasta la mesoterapia corporal y facial, pasando por el hilo tensor, la bioplastia y demás.

Abb Medicina Estética garantiza la calidad de los resultados a través de un profundo estudio personal previo. Su metodología se basa en cuatro pasos: una primera valoración clínica y de necesidades del paciente, un estudio fotográfico y biométrico, recomendaciones clínicas y, finalmente, el tratamiento. El objetivo es realizar una intervención totalmente personalizada, basada en los gustos y requisitos personales y teniendo siempre en cuenta todas las contraindicaciones de cada paciente. De este modo, Abb Medicina Estética permite obtener el resultado más natural y menos invasivo posible para que la piel luzca sana y bella.

