martes, 6 de julio de 2021, 11:06 h (CET)

Disfrutar de la realidad virtual es posible en España gracias a los servicios de Virtual Recall. Esta empresa ofrece diferentes experiencias llenas de aventura, en diferentes escenarios en que el cliente se establece como el mayor protagonista. La VR se basa en la simulación computarizada de escenarios y espacios diversos, en los cuales las personas pueden interactuar y explorar, tal como si fuera realidad. Así, la realidad virtual o VR, por sus siglas en inglés, no se ha consolidado exclusivamente como una revolución a nivel científico, sino también ámbito del entretenimiento y el ocio.

Virtual Recall, más que realidad virtual Virtual Recall es una franquicia con sede en España, con más de 5 años en el sector, siendo una de las primeras en el país. Su sede en Arganda, Madrid, cuenta con un espacio de 800 metros y 2 plantas, donde no solamente se puede disfrutar de la experiencia de lo último en tecnología de realidad virtual, sino que también posee espacios recreativos u hostelería. Además, cuenta con agradables espacios recreativos, escenarios para eventos, más una terraza exterior.

Todo el complejo hace que visitar Virtual Recall sea más que solo una experiencia de realidad virtual. Sus instalaciones no solo pueden ser aprovechadas por los niños, sino también por jóvenes, adultos, familias y grupos de amigos. Incluso, es ideal para empresarios que deseen hacer teambuilding para promover el trabajo en equipo y el aumento de la productividad de su negocio.

Múltiples packs disponibles La empresa ofrece un espacio de diversión y ocio muy original gracias a sus distintos ecosistemas y áreas temáticas, en donde se puede aprovechar al máximo la experiencia de la realidad virtual. Allí se ofrecen más de 30 juegos en distintas temáticas, tales como acción, adrenalina, terror, aventura, relax o educación. Para disfrutar de ellos, se puede reservar cualquiera de sus diferentes packs disponibles. Por ejemplo, el Pack 1 consiste en una experiencia de 10 minutos en realidad virtual. Por otro lado, el Pack Ahorro consta de 1 simulador a elegir y 2 experiencias, durante 30 minutos. El Pack Total Experience ofrece simulador de F1, simulador de viajes en 360º, y experiencias de pie (shooter, terror, viajes, etc.) más la opción de repetir una vez cualquiera de las anteriores, todo durante 60 minutos. También está disponible un Pack Total Experience para equipos de 5 y de 10 personas. En ambos podrán disfrutar de realidad virtual en cualquier experiencia que elijan, durante 60 y 120 minutos respectivamente.

Para reservar cualquiera de estos Packs, solamente hay que acceder a la página web de Virtual Recall desde donde se podrá hacer de forma rápida, sencilla y totalmente online.

