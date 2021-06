Los cursos de extensión de pestañas impartidos por los mejores profesionales de Noa Nox Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de junio de 2021, 11:01 h (CET)

La aparición de nuevas técnicas y productos en los tratamientos de pestañas consolidan a este sector entre los que más han avanzado dentro del sector de la estética. Nuevos métodos como la extensión y el lifting de pestañas, han propiciado que los centros de belleza puedan ofrecer resultados cada vez más naturales. En este sentido, para garantizar la calidad de los resultados prometidos, es primordial que tanto estudiantes como profesionales en activo reciban el aprendizaje necesario para renovar conocimientos e implementar las nuevas técnicas de manera adecuada. Noa Nox, es una empresa especializada en la extensión de pestañas que ofrece cursos de extensión de pestañas para que los interesados puedan aplicar en sus centros de belleza las técnicas más vanguardistas

Formación con los mejores profesionales del sector Cuando se trata de adquirir conocimientos que van a aplicarse directamente al campo laboral, hace falta formarse con los mejores profesionales del sector para evitar cualquier mala praxis con los clientes que pueda ensuciar la imagen de la marca. En ese sentido, a la hora de asistir a cursos de extensión de pestañas, Noa Nox es una de las mejores opciones. De hecho, es la marca nº1 de productos para la aplicación de extensiones de pestañas, así como del laminado de pestañas y cejas. Además de la distribución, se encargan de la fabricación de todo tipo de artículos para garantizar un diseño de pestañas y cejas íntegro. Su objetivo principal es ofrecer a los profesionales del sector de la estética las herramientas necesarias para que puedan garantizar los mejores resultados, respetando al máximo el aspecto de la pestaña natural y evadiendo el maltrato animal.

Al tratarse de una empresa reconocida y de un sector en cada vez más auge, sobre todo a raíz de la pandemia, las probabilidades de encontrar trabajo al finalizar el curso son muy elevadas, tanto a nivel nacional como internacional. Además ofrece la posibilidad no solo de trabajar en centros oficiales, sino también por cuenta propia.

Metodologías reconocidas a nivel internacional La calidad de los cursos de Noa Nox viene dada no solo por el nivel de los profesionales que los imparten, sino también por la base de sus técnicas. Estas siguen las directrices de las metodologías rusas y británicas, reconocidas a nivel internacional. Para adaptarse a las necesidades de cada alumno, la academia ofrece una gran variedad de cursos. Para los principiantes ofrecen el Curso de extensión de pestañas Pelo a Pelo y, para los que tienen unas semanas de experiencia en la aplicación pelo a pelo, imparten el Curso Volumen. El Curso para Formadores va dirigido a profesionales con dos años de experiencia como mínimo y es el más completo. Por último, el Curso Privado incluye una formación personalizada para pulir la técnica de cada uno. A diferencia de otros centros, el aprendizaje se realiza con modelos reales en lugar de maniquís, lo cual facilita la aplicación en casos con clientes reales.

Toda la información detallada de lo que incluye cada tipo de cada curso de extensión de pestañas se encuentra en la página web de Noa Nox. Los cursos se realizan de forma presencial periódicamente y, este año, han tenido lugar en gran parte del territorio nacional: Alicante, Sevilla, Málaga, Coruña, Madrid, Oviedo, Torrevieja, Marbella y Logroño.

Gracias a las empresas preocupadas por la formación profesional de los especialistas del mundo de la estética como Noa Nox, muchas personas han logrado potenciar su currículum y encontrar el trabajo que siempre han buscado.

