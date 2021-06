Cancelar multipropiedad por la Asociación Española de Afectados por la Multipropiedad

Con el propósito de defender y asegurar los intereses de las personas socias de la Multipropiedad, así como contribuir a cancelar la multipropiedad, hace 12 años y con Alberto Mondragón como presidente se creó la Asociación Española De Afectados por La Multipropiedad (ASCOE). Esta organización nace debido a los múltiples problemas de los socios de multipropiedad para poner fin al contrato. Después de muchos años, estos se encuentran con innumerables dificultades para finalizarlo. Encantados con la idea de poder tener un inmueble compartido para utilizarlo durante períodos de vacaciones o por un tiempo determinado, son muchas las personas que han sido estafadas.

Proceso de cancelación de la multipropiedad En muchas ocasiones con el paso de los años las personas que en su día compraron el derecho de uso de una semana en multipropiedad que pensaban utilizar se encuentran con serios inconvenientes. Los dos problemas principales son que no se le da el uso que desean y que el mantenimiento de esta es una fuente inagotable de gastos. Debido a esto, deciden ponerle fin al contrato y cancelar la multipropiedad, pero no es algo que resulta tan fácil si no se cuenta con la asesoría y el apoyo indicado.

La Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico estipula la prohibición de que se constituyan los derechos como “indefinidos”, “a perpetuidad” o de forma “ilimitada”. Sin embargo, los socios continúan teniendo problemas para salir de la multipropiedad.

Cuando los socios se apoyan en ASCOE el proceso no resulta complicado, ya que esta Asociación cuenta con un grupo de abogados expertos en la multipropiedad, y más específicamente en desvincular de la multipropiedad. Estos profesionales están al corriente y constantemente actualizados en todas la estafas y timos que se dan a través de este sistema.

Tienen diferentes servicios como los abogados o el asesoramiento y orientación gratuita a los afectados de manera online y telefónica sobre como proceder. Es por eso que saben cómo resolver este tipo conflicto por diferentes vías y estrategias y están capacitados para cancelar una multipropiedad de manera segura y con las garantías legales estipuladas, ya sea por sentencia de un tribunal o a través de un pacto entre las partes.

Las cifras de efectividad hablan por sí solas Desde que ASCOE fue constituida ha intervenido en cientos de casos por cancelación de multipropiedad con una efectividad del 90%, por lo que acumula más de 500 sentencias favorables y más de 12.000 socios desvinculados de la multipropiedad, muchos de los cuales hasta han recuperado su dinero. Además de ello, 700 personas que solicitaron el servicio están a la espera de juicio, lo que demuestra la confianza que le tiene sus socios.

Ha sido tanto el éxito de ASCOE que esta asociación ha conseguido un importante prestigio como referente para cancelar una semana en multipropiedad. Su radio de acción se ha consolidado en toda España, ya que cuentan con varios despachos de abogados en diferentes puntos del país, a través de los cuales brindan asesoramiento, información y orientación a los afectados de forma gratuita.