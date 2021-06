Los azulejos para baños de ONDACER.COM Emprendedores de Hoy

El sector de la construcción y las reformas están experimentando actualmente un repunte significativo. La amplia oferta de estilos, formatos, características y técnicas requieren un asesoramiento al cliente a la hora de escoger. Elegir pavimentos, azulejos, piedras naturales, mosaicos, recubrimiento piscinas, vinilos, lavabos, materiales de construcción tanto para pavimentar como para revestir necesita de profesionales que faciliten la elección de los productos más idóneos.

ONDACER.COM es una empresa ampliamente reconocida en el sector y, aunque sus inicios se remontan a 1952, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con un proceso de digitalización que convierte el antaño difícil proceso de compra de dichos materiales en una experiencia sencilla y rápida. ONDACER.COM fue beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyo objetivo es mejorar los procesos de internacionalización de las PYMES, gracias al cual ha mejorado la estrategia de promoción en los mercados exteriores. Su filosofía: calidad, variedad y buen servicio. Su target no es estático, evoluciona y se amplía junto con la situación del mercado. Desde el particular que dirige su propia reforma, decoradores, prescriptores, arquitectos, o empresas de construcción, ONDACER.COM les acompaña durante todo el proceso, desde la elección de los materiales hasta su entrega en la dirección del cliente. La tienda online de ONDACER.COM posee un proceso de compra claro y sencillo, como la información detallada de cada producto (Formatos, colores, características técnicas…), presupuestos con los costes del envío, formas de pago…

Sus más de 15.000 referencias permanentemente actualizadas avalan la agilidad de respuesta en la compra. Y esto es gracias a que ONDACER.COM trabaja con las mejores empresas del sector que aúnan sus tres palabras clave: variedad, calidad y buen servicio.

Azulejos para baños La selección de azulejos de baño de que se dispone en ONDACER.COM resume las últimas tendencias del mercado, con materiales de primera calidad. Esta empresa distribuye las primeras marcas a nivel internacional, y es la primera tienda online de azulejos, cerámica y complementos para baños y cocinas en el sector. Así, además de las piezas para los baños, también cuentan con azulejos de cocina y pavimento, mosaicos, hechos a manos o azulejos de cristal. La tienda online exhibe imágenes reales de sus productos y al visitar el modelo preferido el cliente podrá conocer las diferentes tonalidades que hay por cada pieza, el uso de la misma, acabado, sus medidas y precios por m2 con IVA incluido. Además, el cliente puede solicitar a ONDACER.COM un presupuesto rellenando un formulario con las cantidades y modelos a calcular junto a la dirección de envío.

Gran variedad de materiales Cualquier proyecto de arquitectura, diseño y construcción conseguirá en ONDACER.COM una amplia variedad en materiales, ya que en un solo lugar se puede conseguir todo lo necesario para hacer realidad espacios importantes del inmueble como baños, cocinas, terrazas, salón, tiendas, oficinas, o restaurantes entre muchos otros, ya que la empresa cuenta con más de 15.000 referencias, de las cuales el cliente podrá solicitar una muestra gratuita del producto que le interese para poder ver la calidad del producto antes de realizar la compra. La tienda mantiene una permanente actualización de su inventario de modo que la elección del cliente al momento de comprar será confirmada en almacén. Los materiales se entregan en un plazo de 4/5 días hábiles en España, y 7/8 días en Europa, pero siempre habrá una permanente comunicación con la tienda para envíos especiales o cualquier otro requerimiento del cliente que bien se aclaran en la sección de preguntas frecuentes. Los gastos de envío se calculan mediante una fórmula que incluye el peso, el volumen y la zona de destino del producto.

