¿Se pueden captar clientes en Facebook? Por Ads Academy Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 17:57 h (CET)

Una herramienta efectiva para encontrar clientes y vender un producto es Facebook. En este momento en que casi todas las transacciones se realizan vía digital, conseguir una plataforma que lleve a la compañía a posicionarse donde están los clientes potenciales es posible gracias a Facebook Ads. Si más de 30 millones de empresas la utilizan es porque les funciona, así lo expresa Alex Izquierdo, especialista en Facebook y CEO de Ads Academy, donde cuentan con más de cinco años de experiencia impartiendo sus conocimientos que ayudan a multiplicar los resultados de las empresas en Facebook e Instagram.

Posicionar a la empresa delante de sus potenciales clientes El proceso de llegar a los clientes de Internet es largo pero sencillo. Para ello, se necesitan estrategias profesionales como las que aplica Alex Izquierdo para crear toda una campaña en Facebook Ads. El comercio electrónico ha crecido en más de 50% desde que inició la pandemia y no para de crecer, consolidándose como un canal para lograr bajar los costes de publicidad y escalar en los resultados. Facebook facilita el trabajo al poner, a disposición de todos, una base de datos que permite segmentar el público para llegar a quienes son de interés de la empresa. Además ofrece la capacidad de utilizar múltiples recursos como imágenes, vídeos y texto para captar la atenciónde los usuarios. El objetivo es lograr transformar los likes en clientes generando la conexión y la confianza entre la comunidad. En esto ayuda la estrategia de marketing que se encarga de construir marca, alimentar la percepción que se tiene de la empresa para después posicionarla como un negocio confiable, con conocimiento de la actividad a la que se dedica, aportando información útil y que responda a las preguntas de los clientes.

Ofrecerle contenido al usuario es fundamental Crear y compartir contenido es relevante en la búsqueda de captar clientes o mejorar los resultados con los que ya se tienen. Pero no cualquier contenido, para esto es necesario emplear herramientas de copywriting.Así, desde Ads Academy se ofrecen servicios de consultoría estratégica, gestión de campañas así como formación y mentoría a las diferentes empresas con el objetivo de crear campañas lideradas por profesionales como Alex Izquierdo que contribuyan a un aumento de sus resultados y una mejora en el posicionamiento. Sí es posible encontrar clientes con Facebook Ads, pero el éxito depende de las estrategias de marketing que se empleen, ya que, en definitiva, será la que lleve el dinero de retorno a la empresa.

