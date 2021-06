SEVIBANK: expertos en la devolución de intereses usuarios Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

SEVIBANK ABOGADOS ofrece a sus clientes un equipo de profesionales con gran experiencia en el sector con la finalidad de recobrar los intereses usuarios pagados por su tarjeta de crédito revolving. Así, se establece como un despacho jurídico de ámbito nacional especializado en Derecho Bancario.

En SEVIBANK, ayudan a todos aquellos que se han visto inmersos en la trampa de las tarjetas revolving, en las que bajo la apariencia de una cuota reducida y con el argumento comercial engañoso de “pague usted la cuota que quiera”, se enmascara la aplicación de unos tipos de interés elevadísimos, en ocasiones superiores al 30%, convirtiendo a los clientes en rehenes cautivos de una deuda perpetua que no pueden asumir. La Ley de Represión de la Usura ampara al consumidor, y lleva consigo la nulidad del contrato de tarjeta con intereses usurarios. De esta forma, no solo consiguen la devolución de todos los intereses satisfechos por el cliente desde el inicio, sino que también se recuperan toda clase de comisiones así como las primas de seguros de protección de pagos, que suelen imponer las entidades financieras en este tipo de contratos. El equipo de abogados de SEVIBANK asesora y acompaña a los clientes durante todo el proceso de reclamación, ofreciendo en todo momento un trato cercano y un compromiso firme hacia sus clientes, que se refleja en su eslogan “solo ganamos si tú ganas”, alcanzando un porcentaje de éxito en los tribunales de justicia del 99%.

SEVIBANK, apuesta segura A día de hoy, el despacho ha llevado a cabo la reclamación con éxito de más de 5.000 consumidores, con una media de recuperación aproximada de 12.000€ por cliente. Miles de clientes satisfechos avalan su labor y compromiso.

Otros servicios que ofrece SEVIBANK a sus clientes son la recuperación de los gastos de constitución de hipoteca (notaría, gestoría y registro), la reclamación de la cláusula suelo, de acciones de Banco Popular, de valores Santander, o de hipotecas multidivisa, entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.