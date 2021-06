La inmobiliaria Sevilla 2000 define cuáles son los pasos para vender un inmueble en España Emprendedores de Hoy

Después de las consecuencias que trajo la pandemia al mercado inmobiliario ha cobrado auge de nuevo por lo que las compraventas de casas vuelven a recuperar su valor y a ser atractivas para la inversión.

Vender un inmueble es un trámite sencillo, pero que requiere una serie de pasos que son importantes conocerlos para efectuar un negocio efectivo. El asesor de ventas junto con el abogado son los expertos ideales para ejecutar una venta inmobiliaria exitosa y bajo los parámetros de la ley. En la inmobiliaria Sevilla 2000 cuentan con un grupo de grandes profesionales del sector que se encargan de hacer todas las gestiones cuando una persona quiere vender un inmueble.

¿Qué documentos se necesitan para vender un inmueble? El primer documento necesario para realizar la venta de un inmueble es la nota simple del registro de propiedad, un documento que establece a quién le pertenece la propiedad y sus respectivas características, de esta forma se comprueba la titularidad del dueño. Por otro lado, están los planos de la vivienda en el que se muestra el tamaño de la misma y su distribución, y este es un documento que puede solicitarse en el ayuntamiento o usar una aplicación de dibujo para obtenerlo. También está el certificado energético, que es una evaluación de las condiciones energéticas del inmueble, así como su calificación energética. Por último, la cédula de habitabilidad que acredita que la vivienda puede ser habitada y el ITE o certificado de inspección técnica en caso de ser un piso en una finca con más de 30 años.

Otros documentos esenciales para la venta de un inmueble Junto a los documentos ya nombrados, otros imprescindibles son los estatutos de propietarios y el IBI o impuesto sobre bienes inmuebles que paga todo propietario al convertirse en dueño de una vivienda. El contrato de reserva es primordial para vender un inmueble, ya que establece por escrito el pacto de compraventa, con sus respectivas condiciones, precio y hasta las penalizaciones en caso de no cumplirse. Otros comprobantes de pago que deben presentarse de forma obligatoria son las últimas facturas de los suministros como el gas, agua y electricidad; el certificado de no tener deudas en la comunidad y el certificado de deuda cero emitido por el banco que certifica que la hipoteca fue cancelada.

La última parte se centra en la redacción de las escrituras de compraventa, el contrato en el que se finiquita la venta del inmueble y se entrega en la notaria. Todos estos requisitos aseguran un trámite limpio y acorde con las leyes, que junto a una negociación justa permiten la adquisición de cualquier inmueble.

