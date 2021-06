Querido Café: café illy para tomar en casa Emprendedores de Hoy

martes, 15 de junio de 2021, 12:51 h (CET) Beberse un buen café en el hogar es un placer para los amantes de este producto. En el momento en que se acaban las cápsulas, es importante saber dónde comprar cápsulas illy en Barcelona para reponerlas. Querido Café, junto una de las mejores marcas del mercado – Café illy – ofrece la solución para facilitar la reposición. La empresa ofrece la posibilidad de disfrutar la experiencia completa del mejor café illy con un plan de consumo adaptado a cada cliente, y prestando la cafetera de cápsulas sin coste extra.

Elegir la cafetera en función de las tazas de café diarias La empresa cuenta con un servicio de prueba de 5 días, en el cual el cliente elige la máquina y el café. Si pasado este periodo el café y la máquina gustan, se cobra el pedido y se envían mensualmente las cápsulas, aunque siempre sujetas a posibles cambios de cantidad o variedad si se necesita. Hay dos máquinas disponibles a escoger: la Cafetera M1 que va muy bien para un consumidor de 45 cápsulas de café al mes, o la Cafetera M5, para consumos superiores a 90 cápsulas. La página web de Querido Café cuenta con una calculadora que permite sugerir la cafetera correspondiente y el número de cápsulas a pedir cada mes, según las tazas de café que se toman cada día.

Las cápsulas a elegir son para auténticos cafeteros y cafeteras. Con un aroma potente y un sabor intenso. En el plan mensual se pueden elegir cuatro tipos de cápsulas de café Illy: Clásico, Intenso, Descafeinado y Lungo, a un coste de 0,43€ /cápsula. También disponen de cápsulas de infusiones y tés.

Cobertura integral El pedido mínimo son 45 cápsulas al mes, ya sea de un solo tipo de café illy o combinados. Los repartos quedan programados, de modo que si hay algún cambio solo se necesita avisar para ajustarlo. El cliente no tendrá que pagar más por mantenimiento de su cafetera, ya que la empresa se encarga de ello y proveerá los descalcificadores para limpiar la máquina.

El precio mensual lo establecerá el cliente de acuerdo con sus patrones de consumo. Además, el cliente no se hace cargo de los gastos y las molestias de las reparaciones o del mantenimiento de las máquinas, ya que Querido Café se encarga del envío de las cápsulas así como del cuidado de las cafeteras.

