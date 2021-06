Valuexperience: Portal de Igualdad para empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de junio de 2021

Desde marzo de 2020, las compañías con más de 150 empleados en plantilla están obligadas a contar con un Plan de Igualdad, una medida que lucha por la igualdad y justicia real, mismas condiciones para ascender de puesto y sentimiento de protección entre los miembros de una misma empresa, sin importar si son hombres o mujeres.

No tener un Plan de Igualdad puede acarrear sanciones económicas que pueden ascender a 187.000€ por parte de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que resulta imprescindible que aquellas empresas que cumplen con las condiciones requeridas cuenten con este tipo de documento y sepan cómo aplicarlo. En este sentido, la compañía Valuexperience se ha convertido en una plataforma online referente en la consecución del Plan de Igualdad. A través del Portal de Igualdad para empresas que ofrece la compañía, estas pueden encontrar herramientas y recursos de calidad relacionados con las áreas de sensibilización, formación, comunicación e información en igualdad. Las anteriores herramientas y recursos permitirán a las compañías llevar a cabo los objetivos y las medidas propuestas en el Plan de Igualdad diseñado.

Contenidos diseñados a medida en función del Plan de Igualdad de la empresa Desde la consultora Valuexperience, animan a no ver esta nueva Ley como una obligación, sino como una oportunidad de tomarla e impulsarla a favor de las empresas. En Valuexperience, las empresas encontrarán todos los recursos necesarios, puesto que cuentan con una amplia red de servicios diseñados con el objetivo de que el Plan de Igualdad de la empresa llegue a todos los trabajadores y trabajadoras. A través de herramientas prácticas y funcionales relacionadas con la sensibilización, formación, comunicación e información, el Portal de Igualdad para empresas de Valuexperience permite hacer realidad el Plan de Igualdad diseñado.

Según Valuexperience, la incorporación de un Portal de Igualdad para empresas comporta grandes beneficios adicionales, entre los que se pueden destacar el fortalecimiento de la marca como empresa emprendedora, el incremento en el bienestar y seguridad de los empleados, el aumento de un mayor nivel de fidelización por parte de los trabajadores y por último, cambios positivos en cuanto al rendimiento y compromiso de los empleados.

En la actualidad, la consultora ofrece a las empresas interesadas en el Portal de Igualdad una demo para que puedan ver algunos de los recursos y herramientas que incluye el servicio.

Profesionalidad avalada por más de 30 países La estrategia de trabajo de Valuexperience con el Portal de Igualdad para empresas es muy sencilla. Tras sentarse con los responsables de la empresa para analizar los objetivos y medidas propuestas en el Plan de Igualdad, Valuexperience diseña la estrategia de contenidos de sensibilización, información, comunicación e información correspondiente. Una vez diseñada la estrategia de contenidos, Valuexperience la presenta a la empresa, junto al portal diseñado a medida. Durante todo el proceso, la empresa cuenta con soporte continuo para poder resolver cualquier duda que pueda surgir sobre el proyecto. La empresa también recibirá feedback mediante informes y estadísticas semanales sobre cómo está evolucionado el Portal de Igualdad y la recepción que está teniendo entre los empleados.

En clave de igualdad de género, Valuexperience ofrece a las empresas el programa En Femenino, un programa de desarrollo y mentoring que permite a la organización que más mujeres trabajen sus creencias limitantes, y entrenen sus habilidades para ocupar puestos de responsabilidad.

La experiencia, la plasticidad y la creatividad son solo algunos de los rasgos diferenciales de la consultora Valuexperience, que actualmente da servicio en más de 33 países. La consultora, con más de 100 proyectos de colaboración nacional e internacional y con un equipo de profesionales que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector, se postula como una de las mejores formas posibles para aplicar el Plan de Igualdad en una empresa.

