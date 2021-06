Rex Arcade ofrece múltiples modelos de pinball virtual Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Las salas recreativas y los bares vieron el boom de los pinballs que tanto disfrutó la generación del milenio. Rex Arcade es una empresa especializada en la fabricación y personalización de máquinas recreativas arcade perfectas para casas, bares, restaurantes, hoteles, zonas de descanso y otros lugares Actualmente, gracias empresas como esta y a los avances tecnológicos se han reinventado los míticos juegos como es el caso del pinball virtual, con la pantalla digital pero con la misma esencia que los originales. Así, con la tecnología del siglo XXI incorporada, los aficionados pueden volver a disfrutar de las divertidas máquinas arcade.

Pinballs virtuales personalizados Uno de los productos estrellas que está causando sensación entre los compradores de Rex Arcade es el V-Pinball, ideal para casas, oficinas y negocios. Las medidas son las del mítico Williams Standart Body con más de 700 mesas de serie y con la posibilidad de instalar más de 1000 mesas. Las características del V-Pinball como la inclinación de su pantalla principal hacen un producto ideal para los jugadores más exigentes. Dispone de tres monitores y una zona de juego con un monitor de 43 pulgadas, monedero doble tipo Williams o monedero doble con botones, nudge analógico, con sensor de movimiento por acelerómetro y sistema de faltas incluidos de serie. Además, recientemente el pinball ha aparecido en el programa televisivo “el precio justo” dando así una mayor expansión de la marca y este producto se vende tanto a empresas como a particulares. Los pinballs virtuales pueden estar personalizados, ya que se fabrican uno a uno a gusto del cliente y, por ende, se puede escoger tanto diseño de vinilos, como los botones o el color de las patas. Comprar uno es revivir grandes momentos. Se pueden jugar desde clásicos como “Star Trek de Bally” o “Fast Draw de Gottlieb” hasta los de última generación como el de “The Guardians of the Galaxy” o los modelos infantiles de “Minions” o “The Miraculous”. Rex Arcade dispone de envíos a toda España y Europa.

Más información sobre Rex Arcade Rex Arcade es una empresa que fabrica y personaliza máquinas recreativas arcade de alta calidad. Se encargan de reconvertir las máquinas de los bares y salones de los años 80 y 90 con una tecnología del siglo XXI. Rex Arcade utiliza materiales de primera calidad en la fabricación de sus productos, ya que las máquinas están fabricadas de madera con cristal serigrafiado y con un panel de mandos metálico. Además, desde la empresa se cuidan todos los detalles con unos acabados en t-molding, vinilos laminados en acabado mate. Ofrece la posibilidad de personalización, pudiendo elegir los diseños, joysticks o botones personalizados. Así, Rex Arcade retorna las típicas máquinas recreativas con todas las posibilidades al alcance del cliente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.