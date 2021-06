HEBA Global: las transformaciones de las compañías fallan porque no se abordan desde la evolución del Desarrollo Humano Emprendedores de Hoy

martes, 1 de junio de 2021, 12:46 h (CET)

El buen desarrollo de una empresa depende, en gran parte, del comportamiento de las personas y la organización. En muchas ocasiones, al no abordarse como es debido, los cambios y transformaciones en las compañías provocan fallos.

Compañías como HEBA Global se crean con el objetivo de que estas modificaciones no perjudiquen a la empresa y, por el contrario, promuevan un crecimiento respetuoso y consciente.

HEBA Gobal, consultoría de Desarrollo Humano, ayuda a las empresas que necesitan adaptar y evolucionar su capital humano al cambio cultural.

Consultoría de desarrollo humano HEBA Global ofrece un producto muy exclusivo. Cuenta con un departamento de consultoría, donde se ocupan del desarrollo de las personas en las organizaciones. Este servicio está orientado al Departamento de Recursos Humanos de las empresas y es un proceso que puede durar desde 8 horas, para lograr Aceleradores de Liderazgo, hasta 3 años para despertar la transformación cultural en la organización. En HEBA Gobal se centran en los procesos de transformación de las compañías, a través de la medición de su talento humano y la implantación de un método contrastado, eficaz y eficiente.

Utilizan la metodología HelastricSM para respaldar la transición de una empresa hacia el humanismo circular, independientemente de factores como la industria, la complejidad y el tamaño de esta. Esta herramienta de medición, con la que cuentan los profesionales reconocidos y cualificados de HEBA Global, revela el grado en que una empresa logra o puede impulsar el talento en todas sus operaciones. Para ello, se utilizan indicadores del humanismo circular como las 7 dimensiones colectivas, el rol humano en la organización y 9 competencias clave del desarrollo individual. Este se consolida como un método contrastado que genera una puntuación verificable con el fin de crear un plan estratégico estructurado, que incremente el rendimiento y el desarrollo humano, a través de soluciones de conexión innovadoras.

Múltiples líneas de negocio Además, en HEBA Global trabajan desde 3 perspectivas para que las transformaciones en las compañías sean un éxito.

Cuentan con un área de Educación Ejecutiva a través de la cual dotan tanto a directivos como a equipos de las herramientas de desarrollo, soft skills, que son necesarias para ir más allá y crecer de manera personal dentro de la empresa.

Finalmente, HEBA Global cuenta con una escuela propia en la que dispone de diferentes programas sobre coaching y mentoring, de máxima certificación y acreditación, reconocidos por ICF (International Coach Federation).

Entre estos programas formativos se encuentra el Máster Coach & Organisational Mentor, así como programas de Liderazgo y Equipos, de Metodologías Ágiles o Psicología para Coaches.

Desde la empresa HEBA Global se ofrece una gran diversidad de soluciones, así como de herramientas y plataformas de aprendizaje que están ayudando a miles de personas y empresas a experimentar el despertar personal y colectivo.



