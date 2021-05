El pulpo a la brasa en Madrid como plato favorito en esta temporada de Oh! Delice Bistrot Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de mayo de 2021

Oh! Delice Bistrot se trata de una propuesta gastronómica de altura que, con el paso del tiempo, se ha ido consolidando como una de las de más calidad en el Mercado de la Paz en el barrio Salamanca de Madrid. El restaurante nació en 2015 con el objetivo de vender productos franceses, concretamente Champagne y vinos de diferentes regiones francesas en el centro de la capital española.

Actualmente es reconocido por su carta de ostras provenientes de la región francesa Marennes d’Oléron y su bodega con los más exquisitos vinos franceses. Gracias a la preparación de su pulpo a la brasa con mojo canario está causando sensación en la capital española.

Salud y buen sabor Sea como entrada o como plato principal, el pulpo a la brasa de Oh! Delice Bistrot destaca por su sabor al mejor aceite de oliva combinado con sal marina y el toque inigualable que le proporciona la parrilla.

Este plato también está siendo muy solicitado debido a los beneficios que aporta a la salud, cuestión que en tiempos de pandemia motiva el interés de millones de personas que cada día son más conscientes de la importancia de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para defenderse de las enfermedades.

El consumo de pulpo aporta al organismo sustancias indispensables para su buen funcionamiento, como hierro, zinc, yodo, calcio, selenio, ácido fólico, vitaminas A y E, además de las pertenecientes al Complejo B. La grasa que contiene fundamentalmente es Omega 3, la cual es beneficiosa para el funcionamiento cardiovascular y además constituye una fuente de proteínas por excelencia.

Todas estas cualidades se suman a la cuidadosa preparación que Oh! Delice Bistrot realiza en todos los platos de su carta y que ahora también pueden llegar a domicilio, tanto para el almuerzo como la comida encargándolos por teléfono o mediante su página web.

Encuentro gastronómico en un plato Las técnicas de la cocina francesa se unen al más perfecto sabor a la sazón del mojo canario, en su versión gourmet, conservando la frescura del ajo, el pimiento rojo y el ají, aderezados con aceite, comino, sal y un toque de vinagre. Estos alimentos resultan el acompañamiento perfecto de la textura y sabor especial que logra Oh! Delice Bistrot en la presentación de su pulpo a la brasa.

Los amantes de la buena gastronomía pueden encontrar muchas más opciones en la mejor ostrería de Madrid.

Oh! Delice Bistrot ha sorprendido a sus comensales con la receta más exitosa de la temporada, gracias a la frescura de sus ingredientes y al cuidado técnico en la preparación. El sabor a mar, combinado con un buen vino es un regalo al paladar al que invita este reconocido bistrot del Mercado de la Paz.

