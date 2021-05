Cursos de robótica online: aprender a enseñar con Juegos Robótica Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de mayo de 2021, 11:11 h (CET)

La programación y la robótica son algunos de los sectores más valorados a nivel internacional a día de hoy. Prácticamente cualquier organización, institución o empresa requiere los servicios de un programador para desarrollar su actividad. Se trata de un ámbito todavía bastante novedoso en comparación al resto y, como tal, no hay una oferta de formación bien definida en el mercado. Para paliar esa carencia, Juegos Robótica ofrece cursos de robótica online con la finalidad de ayudar a profesores y padres a enseñar a niños y adolescentes el funcionamiento de este campo de la tecnología.

Aprender a enseñar Dani Sanz, experto en robótica, lanzó el proyecto de Juegos Robótica como respuesta a la falta de compromiso en la enseñanza que recibían sus hijos en los cursos de robótica educativa a los que asistían. Por este motivo, el proyecto no va dedicado directamente a niños o adolescentes, sino a los que les van a acompañar durante el proceso de aprendizaje. De este modo, padres y profesores no solo aprenden el funcionamiento de la robótica, sino cómo enseñarla a alumnos o hijos de la forma más eficiente y divertida posible.

¿Qué ventajas ofrecen los cursos de robótica online de Juegos Robótica? Los cursos de robótica online de Juegos Robótica ofrecen una gran cantidad de ventajas en comparación a la oferta del mercado actual.

Para todos los públicos Los cursos de Juegos Robótica están pensados para padres y profesores de adolescentes y niños de a partir de los 8 años. Los profesores pueden ser tanto docentes de colegios e institutos como tutores de clases extraescolares. Además, se adaptan tanto a las personas con ciertos conocimientos en el campo de la robótica como a los que empiezan desde 0.

Un curso para cada bolsillo Con tal de adaptarse a las necesidades de cada uno, Juegos Robótica pone a la disposición de sus clientes varios planes con distintos precios y servicios. Todos ellos ofrecen una cuota fija e incluyen descuentos en la compra de kits y accesorios de robótica.

Catálogo amplio El catálogo de cursos de robótica online es muy amplio. Este incluye un total de 44 cursos divididos en siete categorías: Kits Makeblock, programación por bloques, Arduino y otras placas, código, Kits Lego, Kits de Infantil y Microbit. Además, dentro de cada categoría se ofrecen cursos con finalidades totalmente distintas.

Eficiencia en el aprendizaje Los cursos ofrecen un total de 434 lecciones en vídeo que se van renovando periódicamente. Estos van acompañados de material de apoyo descargable. Más allá de la teoría, la formación se centra en la realización de prácticas para aplicar los conocimientos adquiridos desde el comienzo. Además, algunos de los planes incluyen el servicio de soporte, que permite el contacto directo personal con los profesionales de la empresa para resolver cualquier duda.

De este modo, a través de sus cursos de robótica educativa online, Juegos Robótica ha permitido a cualquier padre o profesor aprender junto a los niños y adolescentes las bases de una disciplina que está cada día más en auge.

