Peter Martín transforma vidas con nutrición y entrenamientos para la mujer

lunes, 24 de mayo de 2021, 19:34 h (CET)

Con esfuerzo, disciplina, dedicación y constancia es posible mejorar el estado físico de cada persona. Así lo asegura el experto en asesoramiento nutricional y deportivo, Peter Martín. A través de un plan de alimentación y entrenamiento personalizado, el profesional hace renacer a una mujer atlética, sin complejos, segura de sí misma y, sobre todo, saludable.

Desde Las Palmas de Gran Canaria, el entrenador atiende solicitudes online de todo el mundo. Las interesadas en pasar por un proceso renovador pueden contratar los servicios de PMTeamWomanFit para ponerse en forma y triunfar sobre la apatía y el descontrol alimentario.

¿Cuál es el plan de alimentación y ejercicios más recomendado para las mujeres por Peter Martín? A medida que pasa el tiempo, la mujer va acumulando grasa en ciertas zonas de su cuerpo, en su cintura, piernas y glúteos. Además, algunas partes pierden firmeza si no se mantiene una rutina de ejercicios, y el metabolismo se hace cada vez más lento.

De cara a esta realidad, Peter Martín realiza un plan personalizado de nutrición y entrenamiento que revierte todos estos efectos y aporta una asimilación más eficiente de los alimentos. El entrenamiento puede realizarse en casa o en el gimnasio.

Asimismo, el entrenador se adapta al objetivo de cada mujer, ya sea reducir el índice de grasa, ganar masa muscular, o mantener un estado físico saludable reeducando la alimentación de cada persona. El esfuerzo diario, junto con la profesionalidad de Peter Martín, garantizan resultados óptimos.

¿Qué es el Método PM? El camino del cambio inicia con la contratación del Método PM. Existen distintas opciones según las necesidades personales. En primer lugar, el asesoramiento completo, que incluye un plan de alimentación adaptado a los gustos, necesidades y alergias de la usuaria, un plan de entreno y un seguimiento con revisión de los avances cada 15 días. Por otro lado, existen opciones más específicas, como el asesoramiento físico y el asesoramiento nutricional.

Las tres opciones cuentan con el seguimiento y dedicación de Peter Martín, quien demuestra que, además de la técnica, es necesaria la empatía y la capacidad de motivación. Así lo confirma la usuaria Gracia, desde Barcelona, en un vídeo testimonial que puede visualizarse en la página web de PM Team: “Con dietas fáciles de seguir, entrenamientos específicos y sus consejos, Peter me ayudó a retarme y a disfrutar, superarme, a dar lo mejor de mí y tomar las mejores decisiones al comer”.

Con un programa alimentario saludable para perder grasa y ganar masa muscular, unido a un plan de entrenamiento adaptado a cada cliente, Peter Martín sigue cambiando las vidas de muchas mujeres que asumen el reto de PM Team. Siempre difunde un mensaje alentador, como el que aparece frecuentemente en su cuenta de Instagram: “Los resultados llegan, hay que tener paciencia y confianza en el equipo que te asesora. Esto es un estilo de vida”.

