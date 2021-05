Taymory: opiniones destacadas Emprendedores de Hoy

Taymory es sinónimo de deporte. Acompañar a los atletas en los mejores eventos deportivos del mundo ha sido el objetivo de este fabricante de ropa deportiva desde 2010. La marca inició su actividad diseñando ropa técnica personalizada para hombre y mujer con una confección especializada en deportes de resistencia y tejidos de última generación, de modo que pudo brindar confort y estilo al momento de competir en ciclismo, running, triatlón y natación. Incorporó, además, su línea de colección, con diseños y estilo propio que son, en la actualidad, la identidad de Taymory y no solo en deportes.

Su serie Casual y Corporate es sinónimo de diseño y creatividad para atletas de todos los niveles, clubes, equipos y empresas. Como compañía textil, desde el inicio de la pandemia su producción se ha visto afectada por retrasos en pedidos personalizados, la cancelación de eventos deportivos, y la disponibilidad de materia prima, generando múltiples opiniones y críticas de sus clientes en redes sociales.

Con trabajo de calidad se superan los obstáculos Como muchas empresas del sector deportivo, Taymory se ha visto afectada por el confinamiento tras la pandemia del COVID-19. Su cadena de producción no logró cumplir con las metas trazadas para 2020. La materia prima que utiliza la empresa para elaborar sus prendas son 100% europeas y debido a las incidencias causadas por la cuarentena en países como Francia, Italia, Suiza y España su cadena de suministros presentó importantes retrasos afectando su producción. La situación impidió que pudieran cumplir con numerosos pedidos, generando malestar en sus clientes. Otro gran problema que debió afrontar la empresa fue la suspensión de eventos deportivos, que derivó en la postergación de los contratos acordados para la confección de prendas, reduciendo sus ventas en un 25% en 2020. Actualmente, la marca impulsa su propia colección basada en ciclismo y running, introduciendo novedades en tejidos y prendas, destacando sus nuevas chaquetas técnicas y una propuesta de diseño innovador con la confianza de alcanzar su habitual ritmo de producción y entrega en su línea de personalización.

Apostando por las ventas en línea La ropa deportiva tendencia en 2021 se puede encontrar en un amplio catálogo en su página web. Diseños variados con colores únicos, materia prima de calidad y funcionalidad son las características más llamativas que sus productos ofrecen a los atletas para los fanáticos de la bicicleta, el running y el triatlón. La estrategia comercial que ha adoptado la empresa textil a raíz de la pandemia es el comercio online, ya que este tipo de compras no cuenta con retrasos y se entregan de manera inmediata llegándole al cliente en 48 horas promedio para Europa y 72 horas en resto del mundo. Todo esto mientras logran alcanzar su habitual ritmo de producción de prendas deportivas personalizadas, área en la que realizan esfuerzos para acortar los plazos de fabricación y entrega para que sus clientes custom puedan disfrutar sus prendas lo antes posible.

Pese a las consecuencias, la empresa de ropa personalizable continua en la primera línea, apostando por su propia colección y trabajando en el sector de la venta online. Entregar prendas de calidad, tener a los clientes satisfechos y estar presente en los diferentes eventos deportivos son los objetivos que Taymory se ha propuesto para seguir ocupando el liderazgo que le ha otorgado su trayectoria.

