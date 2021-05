BodySlim: Los beneficios de la tecnología HIFEM en dispositivos profesionales Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de mayo de 2021, 12:03 h (CET)

Actualmente, la energía electromagnética es utilizada para calmar patologías musculares. Según diferentes estudios en EEUU y España, la tecnología HIFEM, formada por dispositivos profesionales, aporta cambios significativos en abdomen y glúteos. Inicialmente, la técnica electromagnética se aplicó en el campo de estudios radiológicos, como por ejemplo las resonancias magnéticas. Gracias a los avances científicos, el método se ha incorporado a la estética, y ha logrado nuevos resultados. En BodySlim, reconocen la importancia de tener músculos tonificados y un cuerpo esbelto. Y ahora, son unos resultados alcanzables mediante aparatos electromagnéticos y la tecnología HIFEM, que permiten moldear la silueta.

¿Qué es la Tecnología HIFEM? Latecnología HIFEM es una técnica novedosa que se utiliza en el campo de la estética, que convierte la energía del campo magnético que va directamente a un músculo del cuerpo. Los rayos de energía se acompañan de pulsaciones que pueden ser controladas en distintas secuencias y por medio de dispositivos o aparatos que actúan directamente en el área del cuerpo que se pretende trabajar. Además, existen distintos aparatos de tecnología electromagnética que ayudan a moldear las distintas zonas musculares, como brazos, piernas, abdomen y glúteos. Entre los equipos mejor valorados con esta tecnología, se encuentra el HIFEM TOTAL COMPLEX corporal.

Beneficios del HIFEM pro moldeador corporal BodySlim presenta el HIFEM TOTAL COMPLEX, un procedimiento estético no invasivo que ayuda a quemar un 19% grasa y fortalecer los músculos un 16%. El dispositivo utiliza la tecnología electromagnética HIFEMET para expandir y contraer la estructura interna de los músculos, provocando el ensanchamiento y produciendo nuevas fibras musculares, que aumentan su densidad en áreas como abdomen, glúteos y piernas.

Al aplicar una sesión de HIFEM TOTAL COMPLEX pro moldeador corporal, se debe emplear un rango de específico de frecuencia, determinado según el tratamiento o el área que desea trabajar el paciente. El intervalo de frecuencia impide que el músculo se relaje, lo que le obliga a mantenerse bajo presión y contraído durante varios segundos. Según los estudios realizados por los especialistas en tecnología electromagnética, tras dos meses el paciente empieza a ver resultados como el abdomen definido y los glúteos y piernas más fuertes.

El tratamiento corporal se ha convertido en una buena opción para las personas que no quieren asistir al gimnasio durante horas o hacer ejercicio en casa. Sin embargo, a pesar de los notables resultados, los especialistas recomiendan mantener una dieta rica en proteínas y vegetales para mantener los efectos del tratamiento. Existen muchos centros de belleza en España en los que se ofrecen sesiones especializadas con HIFEM TOTAL COMPLEX. Sin embargo, antes de aplicarse cualquier tratamiento se debe acudir a expertos reconocidos y avalados en este campo y Bodyslim posee buenas recomendaciones y opiniones de sus clientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wolves legacy: mejores opiniones Mozzarella & Basilico: pizzería Puerto Santa María La clínica Adcure se convierte en la número uno en la técnica de implantación DHI La Clínica Adcure incorpora al Dr. Alejandro Henao Giraldo Opiniones de ConsultIn Manresa