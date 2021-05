Ibizaloe: aloe vera como protector solar, una forma natural de cuidar la piel Emprendedores de Hoy

La tienda online Ibizaloe, especializada en aloe vera 100% natural y ecológica, pone a disposición del cliente una amplia variedad de artículos naturales a base de sábila, sin aditivos químicos y recomendados científicamente por los profesionales del mercado dermatológico. Desde Ibizaloe, advierten del peligro que conlleva utilizar filtros solares químicos, puesto que perjudican la salud de las personas y del medio ambiente. Por este motivo, la firma hace un llamamiento para evitar utilizar este tipo de productos en las aguas cristalinas de las Islas Baleares, tierra natal de Ibizaloe. “En lugares como Hawái, Filipinas o México se ha restringido el uso de este tipo de aplicaciones para evitar la huella negativa de estos filtros. En Baleares, que vivimos del turismo y de nuestras aguas cristalinas, se deberían tomar medidas al respecto, aunque sea en zonas protegidas como las Salinas”, expresa César Mayol, director de la empresa.

Del mismo modo, el uso prolongado de filtros solares químicos pueden alterar el sistema hormonal o afectar a distintas zonas como la glándula tiroides, desarrollar alergias, entre otros efectos adversos. Lo cierto es que la primera zona afectada por el uso de este tipo de productos es la piel, el órgano más expuesto y a la vez más sensible del cuerpo humano. En la dermis se acumulan bacterias y agentes dañinos perjudiciales que pueden ocasionar manchas, envejecimiento prematuro, arrugas y en el peor de los casos cáncer de piel.

Como respuesta a todo ello, desde Ibizaloe aseguran tener una solución alternativa, de mejor calidad. Consiste en un filtro mineral físico utilizando como base el aloe vera, una forma natural de proteger la piel. El aloe vera o también conocido como “sábila”, es una planta medicinal con múltiples ventajas. Contiene vitaminas, aceites, minerales y aminoácidos que aportan propiedades medicinales para la piel, especialmente cuando está expuesta a la radiación solar.

Beneficios de aplicar aloe vera en la piel: ¿En qué consiste el filtro solar físico que contienen los protectores solares de Ibizaloe y qué diferencias presentan en comparación con el filtro solar químico? El aloe vera es conocido como la “planta de los mil usos”. Está formada por un conjunto de hojas largas que contiene en su interior un gel compuesto por un 99% de agua con propiedades como: calcio, cobre, zinc, enzimas y ácidos grasos. El filtro solar físico o filtro mineral crea una barrera contra el sol a través de una película para protegerla. Su popularidad es debida a que no contamina ni afecta al medio marino, de modo que es un filtro mineral, de óxido de zinc o dióxido de titanio.

Tradicionalmente, las cremas solares utilizan los filtros solares químicos, que están compuestos por químicos y micro plásticos, que contaminan y afectan al medio marino: perjudican la posidonia, la fauna marina y todo lo que eso conlleva.

Estos filtros químicos, a diferencia de los anteriores, no son biodegradables. Además, se conoce que los tradicionales filtros solares necesitan una media aproximada de 20 minutos de espera antes de la exposición solar para que estas tengan efecto. El filtro solar físico de Ibizaloe, por su parte, aporta protección al instante dado que está compuesto por partículas NO-NANO.

La naturalidad de la composición de los filtros solares físicos permite que sea una mejor opción para las personas, incluso aquellas con pieles sensibles o piel atópica. No solo protege la exposición solar, sino que el aloe vera tiene muchos beneficios para la piel.

¿Por qué es ventajoso usar protectores solares de aloe vera? Los rayos solares aportan vitamina D para los huesos, mejoran el ánimo y tienen efectos positivos en la recuperación de algunas patologías. Sin embargo, su exposición sin protección es muy perjudicial para la piel.

Los protectores solares de aloe vera están diseñados para ser aplicados tanto a nivel facial como corporal. Entre sus beneficios, destacan los beneficios que aporta para el organismo y el respeto con el medio ambiente. En primer lugar, los filtros tradicionales químicos contienen nanopartículas que penetran en la piel y son perjudiciales. Para el medio ambiente, los filtros tradicionales químicos suponen una amenaza, dado que se depositan en el mar más de 10.000 litros de crema solar, los cuales, son cruciales para el medio marino y la posidonia.

Conscientes de la gravedad y peligros de los filtros solares químicos, desde Ibizaloe recuerdan la importancia de los filtros solares físicos, que consisten en filtros minerales ecológicos y orgánicos, con partículas NO-NANO que no penetran en el poro y no lo obstruyen, con una protección solar al instante.

