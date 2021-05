RecoveryData: Empresa de recuperación de datos. ¿Cuál es el proceso? Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de mayo de 2021, 20:23 h (CET)

La información se ha convertido en la protagonista de todos los ámbitos desde que la tecnología se pasó a ser esencial en el día a día de cualquier persona, a nivel personal y profesional. Es por ello que la información almacenada en los equipos informáticos es tan valiosa actualmente.

Para casos de emergencia, el servicio que proporcionan las empresas de recuperación de datos es la opción más segura y que más garantías ofrece. Una de las empresas referentes dentro de este sector es RecoveryData, formada por un grupo de técnicos expertos en recuperar la información de todo tipo de dispositivos de almacenamiento digital (HDD, SSD,RAID, NAS, Pendrives, etc).

Análisis y recuperación de datos: RecoveryData Empresas como Recovery Data permiten la recuperación de una gran cantidad de archivos. Entre los más comunes se encuentran trabajos académicos (TFG, TFM, tesis doctorales, etc), datos de empresas o sencillamente fotos, vídeos y documentos que tenían un peso sentimental. Además, borrarlos y dejar el equipo totalmente vacío también es posible.

Los técnicos de la mencionada empresa, con cerca de 10 años de experiencia en la recuperación de datos, están certificados para recuperar datos, no sólo de discos duros convencionales (HD), sino también de unidades de estado sólido (SSD); RAIDs (matriz de discos independientes), por sus siglas en inglés Redundant Array of Independent Disks; y dispositivos de almacenamiento conectado a red (NAS). A la anterior lista de soportes en los que se pueden recuperar los datos perdidos, se suman las tarjetas de memoria, discos M2 , NVMe y memorias de almacenamiento USB (PenDrives).

El servicio que proporciona la empresa de recuperación de datos RecoveryData presenta numerosas ventajas: el trato que ofrece el equipo de técnicos es totalmente personalizado y el trabajo realizado se caracteriza por una alta capacidad técnica basada en años de experiencia y especialización. Además, la empresa es totalmente confidencial a la hora de trabajar con los datos que contienen los discos duros o los diferentes soportes. Todos estos beneficios se ponen a disposición del cliente a precios competitivos.

Es importante dejar la recuperación de datos en manos de profesionales del sector Las razones de avería en los dispositivos de almacenamiento pueden ser distintas. Las incidencias más comunes suelen ser ficheros corruptos, virus y formateo o borrado de archivos accidental, aunque también hay un alto porcentaje de fallos mecánicos. La mayoría de estos fallos generan una pérdida de información que muchas veces se intenta restaurar a través de programas de recuperación que se consiguen en Internet. Estos programas no son fiables, ya que no son utilizados por personas expertas, por lo que se puede llegar a generar lo que en RecoveryData llaman el “efecto devastador”, que en ocasiones hace imposible el proceso de recuperación.

“La recuperación de datos en laboratorio requiere muchos conocimientos, material e instalaciones adecuadas y muchos años de experiencia”. Todo para salvaguardar al máximo la integridad de los dispositivos y poder efectuar una correcta recuperación. “Por desgracia, son muchos los discos que nos llegan después de pasar por otras manos en los que vemos señales de manipulación incorrecta que, en ocasiones, suponen un gran daño para la integridad de los datos”, así lo explican los representantes de la empresa, donde además argumentan que caer en la improvisación o en manos de inexpertos es innecesario, ya que en RecoveryData el análisis y diagnóstico de los equipos es gratuito.

Los datos que se guardan en los dispositivos personales o empresariales son importantes. Por ello, es crucial que estén en manos expertas. La empresa RecoveryData es conocida por contar con las mejores herramientas y un gran equipo de profesionales que aseguran los mejores procesos y técnicas para garantizar el éxito de la recuperación de datos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Lámpara Catalítica: D’Arome Food Nap, la startup española que se está convirtiendo en líder de comida casera a domicilio Food Nap, el marketplace de comida casera a domicilio Vanity Fit: el éxito de las botas de rebote con la profesional Desiré Camper en Bilbao o el País Vasco con Nomad Homologaciones