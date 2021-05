Pintar números: los trucos para empezar esta actividad y elegir el diseño Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de mayo de 2021, 15:30 h (CET)

Pintar por números es un entretenimiento que ganó fuerza al inicio de la pandemia y que se ha mantenido a lo largo de 2021. La práctica es apta para todo el mundo y puede realizarse en solitario o en compañía. Las personas pueden sacar a la luz su lado más artístico o, simplemente, pasarlo bien.

La empresa Pintar Números ha creado un conjunto de consejos y recomendaciones para obtener el mejor resultado.

Escoger el diseño Pintar con números es un entretenimiento fácil y dinámico. No es indispensable disponer de conocimientos artísticos para llevarlo a cabo, pero es recomendable seguir algunas recomendaciones para asegurar la obtención exitosa de un cuadro con sello propio.

El primer consejo es elegir el diseño donde serán plasmados los colores, número a número. La elección debe responder a los gustos y preferencias personales. Pintar Números presenta más de 20 categorías para escoger, que van desde ciudades y monumentos, hasta personalidades y películas reconocidas mundialmente. También cuenta con lienzos de la naturaleza y otras temáticas específicas, como por ejemplo el motor.

El espacio donde será exhibido es otro elemento a tener en cuenta a la hora de seleccionar un diseño u otro. En este sentido, el cuadro se debe escoger en función del estilo, colores y decoración del lugar.

Trucos para empezar a pintar con números En el momento de desarrollar cualquier proyecto creativo, la organización juega un papel importante. Por este motivo, una vez escogido el cuadro, es clave definir un espacio limpio y con iluminación para empezar a pintar.

También se deben disponer todas las herramientas necesarias, como los pinceles, las pinturas y el lienzo. Todas ellas están incluidas en el kit de pintura.

Es aconsejable aproximar un pequeño recipiente con agua, así como una porción de papel que permita ir limpiando el pincel para las variaciones de colores. Sin embargo, nunca se deben dejar los pinceles en remojo, ya que podrían dañarse.

Otro consejo es colocar en frente el diseño y guía de referencia que también incluye el kit, para ir apreciando el progreso del trabajo. Una vez visualizado el referente, es necesario observar los distintos colores numerados y los espacios que se deben rellenar. Cada vez que se termine de utilizar un color, es importante cerrar los recipientes o, de lo contrario, podrían secarse.

Un truco es empezar por los colores más claros y seguir con los más oscuros, dejando el color negro para el último. Para las personas diestras es aconsejable empezar por la numeración de la izquierda, mientras que para los zurdos, la recomendación es a la inversa para que el antebrazo no termine tocando alguno de los trozos todavía frescos. El propósito de los números a la hora de pintar es que sirvan de guía, pero no deben terminar expuestos cuando esté terminada la obra, es decir, la pintura debe cubrirlos totalmente.

