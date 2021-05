José Torres: El joven emprendedor español que revoluciona el sector del trading

El trading de la actualidad Actualmente, el mundo del trading cuenta con muchos expertos y profesionales a nivel mundial.

El trading, o en español negociación bursátil, consiste por medio de una estrategia, en anticipar con alta probabilidad el futuro movimiento de un mercado (acciones como Tesla, Apple, por ejemplo) y comprar o vender en esa dirección que es más probable que vaya. Y, para hacer la operación se establece un riesgo y un beneficio (algo normal sería ganar el triple de lo que arriesgas por cada operación).

Jose afirma que este negocio se está haciendo muy popular debido a las pocas barreras de entrada que tiene en comparación a los beneficios que puedes conseguir en el medio o largo plazo, y en comparación también a otros negocios tradicionales.

Al mismo tiempo advierte que hay que llevar cuidado con muchas plataformas o entidades que prometen altas rentabilidades. Jose lo deja claro “el trading es un negocio muy lucrativo si se hace bien, pero nadie te puede prometer una rentabilidad”.

Las ventajas del trading a diferencia de un negocio tradicional según el experto son:

Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo.

No necesitas utilizar tus propios ahorros para poder vivir de este negocio.

Puedes ver en un simulador si te puede ir bien o mal antes de poner un solo euro. Respuesta de Jose: “Pues la verdad, como ya dije son las pocas barreras de entrada. Pero más allá de todo eso, es un negocio en el cual no dependes de nadie, no necesitas empleados, ni tener que pagar por una oficina o un local específico. A diferencia de vender productos online, que dependes de proveedores, de personal de atención al cliente (algo que te quita mucho tiempo), con el trading todos estos problemas desaparecen y al mismo tiempo tu jornada de trabajo se puede resumir en un par de horas al día”.

También recalca que es un negocio en el cual hay que dedicarle tiempo al principio para aprender la estrategia con la que vayas a operar más adelante (es decir, la habilidad para analizar los mercados). Y algo de lo que nos informa es que existen multitud de plataformas gratuitas para hacerlo y así poder practicar.

Otra de las partes que hace realmente atractivo este negocio es que una vez aprendes todas las bases y entiendes tu estrategia a la perfección, no tienes que aprender nuevas estrategias, solo mejorar lo que ya tienes.

Al final Jose nos deja ver que es un negocio el cual tienes que aprender a analizar los mercados, en base a practica y más practica (que se puede hacer gratis), y que una vez aprendes esa habilidad, solo tienes que ir perfeccionando, como se haría en cualquier otro sector. Pero ya no tienes que aprender nuevas estrategias constantemente.

El comienzo de José Torres en el mundo del trading Comenzó como la mayoría de personas que entra en un negocio sin conocimientos de ningún tipo, perdiendo dinero.

Jose se interesó en el mundo del trading por su compañero de piso, por aquel entonces ni siquiera el mismo sabía lo que era el trading.

Por lo que se puso a buscar información por Google, accediendo a cursos y con muchas prisas se puso a abrir cuentas de trading, donde perdió mucho dinero. Y partir de ahí entendió que el trading no era un juego y comenzó a formarse en serio, donde con el paso del tiempo perfeccionó sus propias estrategias hasta el día de hoy.

Esto es lo que nos cuenta: “a veces era muy difícil saber qué información era realmente importante y era muy frustrante estar estudiando algo que luego no te daba ningún resultado. Así que me pasaba el día encerrado haciendo backtesting (que es probar día tras día estrategias para ver si funcionaban o no) hasta que pude crear mi propio estilo de trading”. Y a día de hoy no tengo el método infalible, simplemente entendí en su momento en que consistía este negocio, son probabilidades y me centro más en cuanto gano por operación y en cuanto pierdo, que en las veces que acierto si el mercado sube o baja”.

Pero al final nos deja una reflexión de que todo esfuerzo merece la pena y ahora después de más de 5 años es operador intradía (opera los mercados una o dos horas al día). Y el experto en trading comparte las operaciones que hace cada día en los mercados de valores a través sus redes sociales.

Estos son los pilares del éxito según el experto José Torres José Torres define dos pilares básicos para conseguir buenos resultados en el mundo del trading: aprendizaje práctico (no teórico) y rodearte de gente con el mismo objetivo que tú.

También afirma que: “Por supuesto existen otros factores que determinarán tu éxito como la disciplina, la dedicación, y un largo etc. Pero al final, ¿qué negocio no necesita de estos factores?”.

Lo que más recalca para tener éxito en el trading es:

Paciencia.

Expectativas claras y con objetivos bien definidos.

Mucha práctica Y si Jose tuviera que recalcar un punto todavía más importante es guiarse por alguien que te enseñe como operar y que esta persona te muestre sus operaciones diariamente.

Esto es lo que nos cuenta: “el trading es un negocio en el que la teoría se ve muy bonita, y cuando el día ha terminado es muy fácil decir, hubiera comprado ahí o, si hubieras comprado ahí habrías ganado 1000€. Todo eso no tiene ningún valor porque el momento ya pasó, lo más importante es ver a alguien que te comparta como opera los mercados diariamente, de una forma 100% práctica y no en base a lo que se supone que deberías haber hecho”.

Para finalizar, la persona que quiera seguir a Jose Torres puede hacerlo desde aquí.