Minervit, el complemento alimenticio para el cansancio de Comdiet

sábado, 1 de mayo de 2021, 11:00 h (CET)

El exceso de cansancio y falta de energía para realizar y cumplir con diversas tareas son motivos frecuentes de citas en consultorios médicos de España. Según lo confirman estudios científicos, el consumo de suplementos alimenticios, acompañados de una buena alimentación, es un factor clave que aporta energía y nutrientes necesarios al cuerpo humano, como se ha visto en sitio relacionado.

Los suplementos alimenticios se pueden comprar en tiendas naturistas o en farmacias y contienen por lo general ingredientes como vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y enzimas. “Un organismo que cuenta con los nutrientes necesarios puede mantener la energía y vitalidad óptimas”, dicen los especialistas, pero además de la toma de suplementos recomiendan hacer ejercicios y mantener una dieta balanceada.

Sondeos indican que, en la actualidad, son muchos los padres y madres de familia, estudiantes, ejecutivos con alta responsabilidad y hasta deportistas que deben realizar múltiples tareas en el día a día, lo que ocasiona agotamiento, debilidad y deficiencia en sus responsabilidades. Por ello, incorporar complementos alimenticios para el cansancio de calidad se ha vuelto cotidiano y hasta necesario tanto como comer balanceado.

En línea general, los complementos alimentarios que aportan más energía son los que contienen yodo, vitamina B12, ginseng, magnesio, Vitamina C, ácido hialurónico entre otros que son ofertados en compuestos por compañías fabricantes muy reconocidas en España y en el mundo. Tal es el caso de Comdiet, una compañía con larga experiencia en la elaboración de productos dietéticos.

El Minervit es uno de los suplementos que el laboratorio Comdiet ofrece en formato cápsula para combatir el cansancio, el agobio o la fatiga por ser un complejo de minerales multivitamínicos que contiene desde fósforo, vitaminas como la C, B3, E,B5, B2, zinc, hierro, biotina entre otros elementos que ayudan al cuerpo a mantenerse enérgico.

Con el suplemento propuesto por Comdiet en su portal Web, también indican que la persona puede corregir y prevenir deficiencias vitamínicas y de minerales en estados de gravedad o en carencias que se presentan en dietas de pérdida rápidas, crecimiento, embarazo o estrés.

Suplementos que activan el metabolismo cerebral Estudios aseguran que el cerebro debe ser estimulado para aportar más energía al cuerpo y aunque hay vitaminas indicadas para ello, también existen suplementos que aportan todo lo necesario para lograrlo con éxito.

G.A.B.A, suplemento del laboratorio Comdiet, por ser un aminoácido actúa al consumirla a diario como un neurotransmisor en el sistema nervioso central, lo que es importante para el metabolismo cerebral para intervenir en su correcto funcionamiento.

Con el compuesto de este laboratorio, se reduce la actividad neuronal y modular, el estrés y la ansiedad. G.A.B.A es un calmante o relajante natural que evita sobrecargas del cerebro.

