The Cloud Group, elegida como una de las mejores empresas para la transformación digital de negocios

Hoy en día, el avance de la digitalización ha provocado que las empresas, ya sean pequeñas o grandes, se tengan que adaptar a las nuevas herramientas que se utilizan para trabajar. Por este motivo, muchas organizaciones invierten en el desarrollo de software que se ajusten a las necesidades con una interfaz inteligente e intuitiva, en el posicionamiento de marca en los principales motores de búsqueda y en el marketing digital para atraer clientes y hacer el negocio sustentable en el tiempo.

Para llevar la gestión de este tipo de desarrollo online, se requiere la ayuda de empresas especializadas en el sector de la transformación digital. Actualmente, la empresa que más está despuntando posicionándose como Partner digital Nº 1 del mercado es The Cloud Group, un holding empresarial con años de experiencia en todo el mundo y centenares de proyectos realizados con éxito.

Clientes de la talla de Antena 3 han acudido a la ayuda de The Cloud Group El objetivo de The Cloud Group es hacer que las empresas despeguen e impulsen las ventas a través de la apuesta por la tecnología. La empresa se encarga de que todo salga bien, además con unas garantías increíbles, que permiten que si el trabajo realizado no llega a tiempo o no gusta, se reembolse de manera integral el importe pagado. The Cloud Group está especializada en el diseño de páginas web, la programación de software y apps y la creación de campañas de marketing a través de las cuales los clientes recogen resultados extraordinarios. Además de los anteriores servicios, la empresa también se dedica a la consultoría digital, ya que no solo se trata de un equipo de profesionales que entienden de tecnología y marketing, sino que también dominan el sector de los negocios.

Entre la cartera de clientes de The Cloud Group destacan los canales de televisión Antena 3 y Televisión Española, dos de los canales que cuentan con las mayores audiencias del país; la universidad de Vigo; la aerolínea Emirates, considerada la mejor del mundo y la más grande del Medio Oriente, e Inner Mastery, una multinacional dedicada a la organización de eventos internacionales.

The Cloud Group cuenta con presencia internacional Las cifras hablan por sí solas: en 7 años de experiencia en el sector de la transformación digital, han completado 1280 proyectos, registran 976 clientes satisfechos y ofrecen 48 productos y servicios. The Cloud Group empezó como una pequeña empresa de software en Madrid en 2013, y actualmente, ya cuenta con presencia en todo el mundo, con oficinas en hasta 6 países diferentes: España, Cuba, México, Emiratos Árabes, India y Venezuela. La visión de la empresa es seguir creciendo cada vez más hasta convertirse en el holding internacional de servicios Nº1 en transformación digital y empoderamiento de las personas a través de un valor fundamental como es la excelencia.

El equipo de profesionales de The Cloud Group cuenta con años de experiencia en el sector de la transformación digital, movidos por puntos como la innovación o la calidad. Los proyectos realizados por The Cloud Group están sometidos a exigentes y rigurosos controles de calidad, lo que garantiza en la gran mayoría de casos la satisfacción del cliente y la entrega de los proyectos en tiempo récord. Si la intención de un empresario es hacer grande y exitoso su negocio, la empresa proveedora de servicios digitales y consultoría estratégica The Cloud Group se postula como una de las mejores empresas para llevar la transformación digital de negocios