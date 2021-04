YACREA: Programa de gestión de pedidos de comida a domicilio Emprendedores de Hoy

Debido a las restricciones por el Covid-19, los restaurantes hoy en día tienen muchas limitaciones y por ello es fundamental para los restaurantes contar con un programa de gestión de pedidos de comida a domicilio. por ello, la búsqueda de este tipo de herramientas en Internet se ha visto incrementada notablemente durante el último año.

Si antes la presencia de los restaurantes en Internet ya era importante, ahora mismo lo es aún más. Un programa de gestión de pedidos de comida a domicilio es una herramienta que puede ser diseñada por una agencia de marketing digital. La agencia de marketing online YACREA, situada en Madrid, trabaja de manera intensa en el diseño, planificación y gestión de este tipo de softwares.

Marketing local para restaurantes En la actualidad, la prestigiosa agencia de marketing madrileña YACREA ha puesto en marcha un software o programa de gestión de pedidos a domicilio y reservas. Este software está siendo utilizado en un gran número de restaurantes, que están obteniendo resultados notables desde las primeras semanas en las que se ha implementado la herramienta.

El éxito de este tipo de programas de gestión se debe a que YACREA acompaña el sistema del software con una técnica de marketing local basado en redes sociales. Esta agencia de marketing cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector del marketing digital y el manejo de redes sociales, siendo expertos en Facebook e Instagram. YACREA ayuda a que los restaurantes tengan visibilidad y presencia en Internet a través de planes de la elaboración de planes de publicación personalizados que consiguen hacer crecer la audiencia rápidamente y conseguir un mayor número de clientes objetivo.

El sistema de marketing local basado en redes sociales que está utilizando YACREA en restaurantes está comportando grandes resultados para estos negocios. Existen casos reales de restaurantes que gracias a la gestión que está haciendo YACREA están facturando a través del medio online más de 5.000 euros mensuales y un promedio de 56 reservas en las últimas 4 semanas. Junto a esto, YACREA también pone a disponibilidad de los restaurantes un servicio de community manager que logra potenciar aun más los resultados.

El método de marketing local utilizado en programas de gestión de pedidos de comida a domicilio no solo funciona con éxito, sino que además sale rentable a todos los clientes que lo están contratando. Una de las principales diferencias es que no cobran por número de pedido ni reservas, sino que exclusivamente se cobra una cuota reducida de mantenimiento y a parte, lo que cada restaurante quiera invertir en publicidad.

El ADN de YACREA: cuando se une la ingeniería y el marketing La agencia de marketing YACREA no solo trabaja en la confección de programa de gestión de pedidos de comida a domicilio para restaurantes, sino que es una agencia especializada en otras áreas del marketing online. Entre estas, la agencia, destaca por ofrecer campañas de marketing enfocadas en la medición analísta de datos, tratando cada dato de la manera más objetiva para poder obtener conclusiones y así enfocar las estrategias de una manera más eficiente.

Weijun Tang y Miguel Llamas son los fundadores de la innovadora agencia que ya ha logrado ser referente en mercado asiático y español. Ambos comparten la formación en Ingeniería de Telecomunicaciones en UC3M, sin renunciar a la pasión que les une: el interés por las ventas, el marketing y el éxito en las empresas.

Entre su recorrido, los fundadores iniciaron sus pasos ayudando a digitalizar los negocios de sus familias, de este modo, descubrieron la necesidad de las pequeñas y medianas empresas en adoptar herramientas digitales para lograr una mayor repercusión en sus estrategias de captación y fidelización de clientes.

Precisamente, el método que los fundadores han desarrollado propiamente como resultado de la fusión entre la digitalización de negocios y la medición de resultados les ha convertido en ser seleccionada como una de las agencias de marketing con mayor aspiración y rapidez en el crecimiento en España.

