JOSÉ TORRES: Experto en trading profesional Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de abril de 2021, 12:00 h (CET)

Hoy en día los jóvenes españoles se enfrentan a muchos obstáculos a la hora de encontrar trabajo, y por ello buscan reinventarse en el campo económico a partir de nuevas prácticas que están creciendo gracias al avance imparable de la tecnología.

Un claro ejemplo de emprendimiento y superación es José Torres, joven emprendedor de 25 años español que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas dentro del sector del trading español.

El trading, o negociación bursátil en español, consiste en la especulación en los mercados de valores con el fin de obtener un beneficio económico.

Los profesionales del trading, como lo es José Torres, analizan los movimientos de los mercados bursátiles para posteriormente, aplicar una estrategia concreta y ganar el máximo beneficio posible, siempre partiendo de un riesgo controlado.

José Torres cuenta con mas de 5 años de experiencia en el sector del trading y trabaja como operador intradía, lo que consiste en operar en los mercados una o dos horas al día.

Una historia de autosuperación y emprendeduría El camino que ha recorrido José Torres hasta el día de hoy no ha sido un camino nada fácil. Para convertirse en una figura reconocida dentro del mundo del trading español, el joven ha tenido que luchar contra todo tipo de obstáculos porque, como en cualquier negocio, los inicios nunca son fáciles.

Antes de descubrir el trading, Jose estudiaba para obtener un empleo fijo como funcionario público, para el que fue rechazado hasta en tres ocasiones de manera consecutiva.

Debido a la frustración se mudó de país y fue entonces cuando conoció el trading.

Jose Torres dice: “El trading vino a mi, nunca me había interesado ni lo más mínimo el mundo emprendedor, simplemente me limitaba a trabajar y a hacer una vida normal y corriente, pero sentí la necesidad de intentarlo”. (y mas cuando el compañero de piso de Jose ya ganaba dinero en los mercados sin tener estudios de ningún tipo relacionado con los mercados financieros).

Pero debido a la alta demanda de puestos de trabajo públicos, se declinó a aprender nuevas habilidades, como el trading y leer muchos libros sobre mentalidad empresarial.

José Torres manifiesta que, a partir de prueba y error constante, (porque al principio tuvo muchos problemas sobre que mercado operar, que estrategia, y un sin fin de problemas mas, lo que llevó a perder mucho dinero y tiempo), logró filtrar la información necesaria e importante para dominar la habilidad de analizar cualquier mercado y poder invertir en el.

Y después de tanto tiempo José confirma que “en internet hay muchísima información sobre trading y que mucha de esa información es contradictoria, lo que hace que se ponga muy cuesta arriba aprender trading”.

Y tras años de dedicación, el joven trader ha conseguido grandes resultados y sigue superándose cada día.

En la actualidad, José Torres comparte todo lo que ha aprendido de manera gratuita con todos aquellos que tienen el mismo objetivo que tuvo él, convertirse en trader.

Y por este motivo, el joven español muestra las operaciones que realiza en los mercados en sus redes sociales.

Cómo funciona el trading según Jose Torres y el consejo que te da si estás pensando comenzar en este negocio. El trading básicamente consiste en anticipar con alta probabilidad el futuro movimiento de un mercado e invertir en esa dirección, limitando los riesgos en el caso de que la operación no resulte ganadora.

Pero el trabajo principal de un trader es controlar lo que arriesga y lo que gana en cada operación, por ejemplo un trading bien hecho sería ganar el triple de lo que arriesgas por operación

Con esto lo que ocurre es que, aunque ganes tan solo el 40% de las operaciones puedes ganar dinero con este negocio.

Pero, una buena estrategia de trading oscila entre un 60% y 80% de aciertos, es decir, que cada 100 operaciones, una buena estrategia debería acertar entre 60 y 80. Siendo un 80% unas probabilidades altísimas.

El experto José Torres asegura que el trading es uno de los negocios que menos recursos necesitas a día de hoy para lograr el éxito financiero, ya que la persona que comience en el trading puede hacerlo desde casa, sin que pagar el alquiler de una oficina, y sin tiene pagar por programas caros.

La tecnología ha puesto al alcance de todos multitud de proyectos nuevos. (El trading es uno más de ellos).

Jose Torres afirma que, para dar los primeros pasos no se necesitan equipos informáticos de alta gama, simplemente basta con un ordenador básico, una conexión a Internet estable y un simulador de trading gratuito para practicar (hay montones en internet).

Otro de los puntos positivos del trading según José Torres es que a día de hoy ni siquiera tienes que arriesgar tus propios ahorros para poder vivir de este negocio, ya que se puede operar con el capital de empresas, siempre y cuando se opere de forma correcta y se demuestren buenos resultados en un simulador.

Y uno de los consejos que José da para todas las personas que quieran empezar en este mundo es: “Esto no es dinero rápido ni dinero fácil, es un negocio como otro cualquiera pero que tiene muchas menos barreras de entrada y los beneficios en el largo plazo pueden ser mucho mejores comparados con otros negocios tradicionales, pero es muy importante que todo el mundo se tome este negocio en serio porque también implica un riesgo”.

Con esto, José Torres manifiesta que los beneficios pueden ser muy grandes, pero que siempre hay que tener cuidado y que para nada te vas a convertir en una trader multimillonario de la noche a la mañana.

José Torres explica los pasos a seguir para aprender trading. Lo mas importante es enfocarse en aprender a operar un solo mercado, o como mucho dos. No es cuestión de cantidad sino de calidad.

Una de sus afirmaciones es: “prefiero ser un experto en un mercado que un novato en 100”.

Otro punto que José recalca es fijarse en la persona que te enseña trading, pues la teoría en este negocio sirve de poco porque cada día los mercados se mueven de una manera diferente.

Por lo tanto, necesitas ver como esa persona que te está enseñando te comparte sus operaciones cada día para tu ser capaz de entender su estrategia y de esta manera, poder replicarla cada día en un futuro sin necesidad de tenerlo delante. (Es decir, tener tu propia independencia).

Al mismo tiempo José también critica pagar por herramientas innecesarias como software para implementar en tu estrategia.

Para la persona que no sepa de trading, el software o indicador del que habla José, son herramientas que “anticipan” el futuro movimiento del mercado representado en líneas, por lo general que te dicen donde comprar o vender” (algo muy alejado de la realidad afirma el experto en trading profesional).

Pero José lo tiene muy claro: “Ningún indicador o software entenderá el mercado mejor que tu sí tienes la estrategia adecuada para entenderlo”.

Y una de sus afirmaciones es mas cómicas es: “Si tienes que pagar a una herramienta (software/indicador) para que te diga dónde comprar o vender, estás jodido”.

Hacer trading es una habilidad que tienes que aprender y hacer parte de ti, tienes que ser capaz de estar desconectado de los mercados un año y cuando vuelvas ver que todo sigue en su sitio. (Como montar en bicicleta).

El problema de estas herramientas (software/indicador) de las que Jose habla y que se venden por miles de euros, es que tienen fecha de caducidad, mientras que si entiendes realmente como se mueven los mercados, esa habilidad nadie te la podrá arrebatar y podrás invertir en cualquier mercado (criptomonedas como Bitcoin, acciones, etc.).

Y Como reflexión final José Torres nos dice: “El trading puede ser una profesión muy bonita y que te brinda muchas ventajas, pero es un negocio serio que requiere de dedicación y de esfuerzo, nadie regala nada y muchos menos los mercados financieros. Pero hay algo que realmente amo de los mercados, y es que cualquier persona, independientemente de dónde sea y cualquiera que sea su situación, puede conseguir los objetivos que se proponga con esta profesión. El trading no entiende de títulos universitarios ni diplomas, todos somos iguales en los mercados, y ganará la persona que realmente se prepare”.

Para finalizar, toda persona que quiera sumergirse en el sector del trading, lo puede hacer a través de su perfil de Instagram Jose Torres.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas JOSÉ TORRES: Experto en trading profesional PM Team: Ejercicios recomendados para mujeres de 40 años Clínica Veterinaria El Estrecho: Aumentan las visitas veterinarias en Algeciras DietSalud: ¿Por qué es tan popular una dieta para perder peso? Gama de mascarillas en la web Tienda Mascarillas