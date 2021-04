Dr. Pelo: ¿Es el trasplante capilar la nueva tendencia de la medicina estética? Emprendedores de Hoy

Gracias al avance de la ciencia, mirarse al espejo y constatar que el cabello de hace 15 o 20 años ha vuelto ya es una realidad. El trasplante capilar, basado en el método de Extracción por Unidades Foliculares (FUE, por sus siglas en inglés), ha revolucionado el mundo de la medicina estética. En España, el equipo de expertos de la red de clínicas Dr. Pelo ofrece la técnica en seis ciudades: Madrid, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Albacete y Mérida. La técnica permite lucir un cabello natural, injertado por unidades foliculares, sin dolor ni cicatrices y con precios accesibles.

Ventajas de la técnica de trasplante capilar La Extracción por Unidades Foliculares es una técnica de recuperación de pelo avanzada y efectiva. A diferencia del injerto capilar tradicional, basado en cortar tiras de cuero cabelludo para pegarlas en otro lugar, este procedimiento extrae las unidades foliculares y las reimplementa en zonas desplobadas. En este sentido, la principal ventaja que presenta es que no deja cicatrices. Es decir, no es un método doloroso ni invasivo.

La técnica FUE es avalada por la Sociedad Española de Cirugía Plástica: Esta garantiza un procedimiento sin riesgos postquirúrgicos. Además, controla la profundidad del implante, la distancia entre los cabellos insertados y cuida la densidad final para que el aspecto final sea totalmente natural.

No obstante, las innovaciones en este ámbito van mucho más allá del propio injerto capilar. En los centros Dr. Pelo, los expertos realizan un estudio genético para quienes deseen conocer si tienen predisposición a que la alopecia llegue a sus vidas. Una vez detectado este riesgo en los genes, el paciente puede acceder a un tratamiento farmacológico personalizado para evitar la caída del cabello.

Compromiso con la salud capilar El fundador de las Clínicas Dr. Pelo, el Doctor J. L. Afonso Júnior, afirma en la página web que todos los procedimientos son realizados de manera comprometida con la salud capilar de cada paciente. “Buscamos desarrollar nuestra actividad con máxima profesionalidad, respeto y eficacia, a través de personal competitivo, vocacional y comprometido con la salud capilar”, expresa el creador de las clínicas.

A diferencia de otras ofertas, cuyos procesos son ejecutados por personal no certificado ni profesional, las clínicas del Dr. J. L. Alfonso Júnior protegen la seguridad de los pacientes, ya que cuentan con profesionales conocedores de la técnica y capaces de completar el trasplante capilar con la etapa de mantenimiento o retoque, en caso de ser necesario.

Para obtener un presupuesto gratuito y personalizado, los interesados pueden rellenar un formulario online con todos los detalles del caso. Seguidamente, recibirán una evaluación médica para disfrutar de las ventajas del procedimiento, avalado por más de 10.000 pacientes en España. Un ejemplo de ello son las palabras que expresa el paciente Miguel Yanez: “Me han cambiado la vida, así de rotundo y obviamente para bien. La mejor decisión que he tomado en mucho tiempo”.

