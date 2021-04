ASILVESTRATS: El Laser Tag, la nueva propuesta educativa para las escuelas Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Hoy en día, cada vez más escuelas españolas optan por incorporar juegos recreativos como el Laser Tag con el fin de complementar la formación de los jóvenes. Este tipo de actividades no solo ayuda a mejorar la condición física de los estudiantes, sino que a la misma vez les enseña a trabajar en equipo, una calidad muy importante que conlleva un aprendizaje individual fundamental, como se ha visto en El sitio web relevante.

El Laser Tag es un juego de competición que simula el combate entre dos o más equipos, enfrentados entre sí para lograr unos objetivos. Los equipos intentan conseguir puntos alcanzando con disparadores de infrarrojos los dispositivos receptores, situados en sus rivales. Como se trata de un sistema de rayos infrarrojos o láser, jugar a Laser Tag no provoca ningún daño a los participantes ni manchas en la ropa.

En la zona de Barcelona, la empresa ASILVESTRATS está especializada en los juegos y entrenamientos de Laser Tag a domicilio, ofreciendo la instalación del juego en cualquier espacio. Actualmente, una de las actividades en que está siendo más centrada la empresa son los entrenamientos de Laser Tag en escuelas.

Entrenamientos en escuelas El Laser Tag en escuelas supone una opción de extraescolar innovador y educativo, por esta razón cada vez más escuelas se interesan por los servicios de la empresa ASILVESTRATS.

Los entrenamientos semanales de Laser Tag en colegios se fundamentan en cuatro conceptos: ejercicio físico, el entrenamiento del juego en sí, prácticas de supervivencia y la posibilidad de hacerlo todo en inglés.

La práctica del Laser Tag en escuelas permite que los jóvenes practiquen deporte de una manera divertida sin apenas darse cuenta de los ejercicios que están realizando. Cada uno de los entrenamientos semanales empieza con un calentamiento y una serie de ejercicios específicos.

La parte central del entrenamiento consiste en practicar el juego en sí. En este momento, los alumnos aprenden técnicas de juego, la mayor parte de ellas en equipo. El sistema de juego está controlado electrónicamente, por lo tanto, no es posible hacer trampas y esto ayudará a que los jóvenes sepan aceptar deportivamente los resultados.

Durante el entrenamiento introducen conocimientos teóricos y prácticos de supervivencia, a través de aprendizajes de primeros auxilios, orientación, montaje de refugios, preparación de mochilas de emergencia, y hasta una formación básica en cocina. Pero no todo está enfocado en emergencias, a la misma vez los participantes reciben instrucciones sobre cómo administrar el tiempo o hacer de cómo hacer presupuestos.

Uno de los puntos más importantes en los que está enfocado el juego es la comunicación, que se realiza entre los diferentes miembros del equipo en inglés. La práctica de Laser Tag es una buena manera para que los jóvenes pongan en práctica la formación de inglés recibida en las aulas.

Actividades a domicilio A parte de ofrecer los servicios de extraescolar Laser Tag en escuelas, la empresa ASILVESTRATS también se encarga de llevar esta actividad a cualquier otro lugar, como pueden ser una fiesta mayor, ayuntamientos, entidades.

ASILVESTRATS brinda la oportunidad de pasar un rato divertido jugando al Laser Tag. Sea cual sea la idea, la empresa está totalmente dispuesta a escucharla para ofrecer un juego de Laser Tag a medida.

