Hidrolipoclasia en Barcelona ¿en qué consiste?

jueves, 22 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Cuidar el aspecto físico va más allá de lograr una fisionomía atractiva, representa mantener un equilibrio entre mente y cuerpo. Este tipo de procedimientos son una alternativa para cuidar la figura sin recurrir a las cirugías, como es el caso de la Hidrolipoclasia, así se ha visto en esta página web.

En Barcelona, con más de 25 años de experiencia, las reconocidas doctoras Eva y Silvia Ciscar son expertas en la medicina estética y en la aplicación de tratamientos de remodelación en Barcelona como la Hidrolipoclasia 4D, una técnica que desarrollaron para eliminar la grasa localizada en el cuerpo en una única sesión.

¿En qué consiste la Hidrolipoclasia? Es un tratamiento alternativo que ofrece los mismos resultados de la lipoescultura quirúrgica. Es la llamada “liposucción sin cirugía” porque es menos invasiva y cruenta y no necesita hospitalización. Se puede efectuar en hombres y en mujeres.

La innovadora técnica consiste en la ruptura de la grasa por medio de la acción del agua y los ultrasonidos, focalizando en la zona anatómica que queremos tratar: cartucheras, caderas, abdomen, cara interna de muslos, rodillas, flancos…

Dicho tratamiento se ejecuta en una sesión única de 90 minutos y los resultados son permanentes.

La clínica de las hermanas Ciscar, es una de las más recomendadas por sus pacientes en Barcelona, para realizar este tipo de procedimientos ultrasónico intensivo, en el que más de 2000 pacientes han obtenido excelentes resultados.

Ventajas que ofrece la Hidrolipoclasia 4D Una de las principales ventajas que tiene esta técnica de remodelación corporal es su eficacia sin necesidad de acudir a un quirófano, igualmente, es un procedimiento indoloro, no deja cicatrices importantes, es económica, garantiza una mejoría en la calidad de la piel, porque compensa la flacidez gracias a la tecnología 4D, así como también ofrece resultados permanentes.

Otro de los beneficios de hidrolipoclasia es que puede moldear la zona tratada con un control muy preciso de cómo quedará definida la silueta, diferenciándose de otros procedimientos como la criolipólisis que enfría la grasa, pero no se sabes cuánto tejido será eliminado fisiológicamente y pueden quedar irregularidades y asimetrías.

Los tratamientos corporales en España han experimentado un crecimiento importante de 5,4 puntos porcentuales. En 2020, 35,9 % la población, a partir de los 26 años, utilizó los servicios de Medicina Estética, de acuerdo a un estudio presentado por la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

El estudio también reveló que cinco de cada 10 mujeres y dos de cada 10 hombres son usuarios activos de este tipo de tratamientos.

