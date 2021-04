Laminados Canarias: la tendencia para hogares con estilo único Emprendedores de Hoy

Los suelos laminados Canarias son una de las tendencias más en alza en la isla, y es que no sólo ofrece una estética inigualable sino multitud de ventajas. Por ello, es uno de los acabados favoritos de pisos y casas. Para tener resultados excelente, es necesario acudir a profesionales como la empresa Estructuras de Madera que los mejores productos del mercado para garantizar un hogar optimizado, con estilo y cómodo para cada uno de sus clientes, como se ha visto en noticias de actualidad.

Ventajas de los laminados Los suelos laminados son un tipo de pavimento artificial conformado por diversas capas de materiales. Entre estas capas se encuentran una serie de componentes, principalmente derivados de la madera y sintéticos. Después de ser colocado, consigue un acabado que imita a la perfección la madera original. A pesar de contar con el mismo aspecto, es un material mucho más resistente. Gracias a la estructura de las capas y su recubrimiento, el laminado resiste mucho más al desgaste, la decoloración, la abrasión y la corrosión. Además, no es afectado por agentes o factores externos como las plagas o la humedad. De este modo, el suelo resulta ser más funcional y duradero. Así pues, el laminado cuenta con todos los beneficios estéticos de la madera y evita todos sus perjuicios.

Elegir los mejores laminados en Canarias con Estructuras de Madera Elegir el laminado que mejor se adecúe al hogar de cada uno no es una tarea fácil. Para empezar, hay distintos tipos de suelo laminado clasificados en función de criterios basados en la resistencia y el tránsito: no es lo mismo colocar un suelo laminado en un dormitorio que en la sala de estar, por ejemplo. La normativa UNE-EN 13329 especifica los tipos de suelos adecuados para cada zona: como más concurrida sea, mayor resistente deberá ser el suelo para amortiguar su desgaste.

El catálogo de Estructuras de Madera ofrece todos los tipos de suelos laminados adaptados a cada caso, tanto para interior como para exterior: salones, baños, cocinas, terrazas, etc. Además, ofrecen una gran cantidad de modelos, como flotantes, sintéticos, de color, madera, gris o blanco.

Estructuras de Madera es una de las líderes en cuanto a diseño, venta e instalación de estructuras de madera en las Islas Canarias. Su enorme catálogo va mucho más allá de los suelos laminados: desde cabañas, pisos y casas hasta pérgolas, porches y cubiertas, pasando por pasamanos, puertas y ventanales. Su equipo de profesionales trabaja para realizar todas las instalaciones a medida para garantizar el mejor resultado. De este modo, Estructuras de Madera ofrece acabados óptimos para todos los hogares de los que desean laminados en Canarias, así como cualquier estructura de madera.

