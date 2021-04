EAATA Academy: Cursos online de automoción Emprendedores de Hoy

lunes, 19 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Gracias a vivir en un mundo interconectado, el conocimiento y la capacidad de formarse está a un solo clic de distancia. Por ello, no hay excusas para no aprender el funcionamiento de una herramienta profesional gracias a los avances en la tecnología, como se ha visto en https://cuenca.radio.fm.

Hoy en día los cursos online han revolucionado el mercado laboral y son una opción cada vez más en alza. A raíz de la pandemia global, la formación online se ha convertido en la única solución para todas aquellas personas interesadas en seguir formándose. Los beneficios de los cursos online son muchísimos, y entre ellos cabe destacar la flexibilidad horaria, la elección del espacio propio, y la posibilidad de poder combinar el trabajo y el estudio, ya que se trata de una formación que se adapta al ritmo que cada uno puede llevar.

Cursos online de automoción con certificado europeo Uno de los sectores industriales que requieren cada día más formación es el sector de la automoción. Gracias a las innovaciones tecnológicas, los automóviles no paran de experimentar mejoras y cambios. Esto obliga a los profesionales del sector a reciclar sus estudios constantemente para tener un conocimiento lo más completo y amplio posible, y de esta manera, poder ayudar a sus clientes con sus vehículos cuando estos presenten alguna avería.

EAATA Academy es un centro de formación avanzada que está especializado en la enseñanza online en el sector de la automoción. El centro, que tiene presencia de manera internacional, permite a los usuarios conocer el funcionamiento de los automóviles actuales a partir de cursos online de gran calidad. Gracias a los cursos en línea, el alumno puede profundizar en diferentes áreas, desde el mantenimiento básico de un automóvil hasta la interpretación de los esquemas eléctricos originales. Con la finalización de cualquiera de los cursos impartidos por el centro, el alumno obtiene un Certificado Europeo.

Los cursos online de EAATA Academy son impartidos por expertos profesionales del sector de la automoción, quienes brindan a lo largo del curso una mentoría personalizada al alumno. Al tratarse de cursos online, el alumno tiene el beneficio de poder marcar su propio ritmo, sin horarios ni entregas. Además, EAATA Academy facilita un acceso ilimitado de por vida a los cursos comprados, por lo que podrán ser consultados siempre que el alumno lo desee.

Curso online de diagnóstico de averías eléctricas con PS100 En la actualidad, una de las herramientas que más está revolucionando el sector de la automoción es el PowerScan PS100 del fabricante Autel. Se trata de un sistema de diagnosis de averías eléctricas que permite a los usuarios comprobar los circuitos de manera directa y con un solo paso. Este sistema de diagnosis surge como una gran alternativa para los profesionales del mundo de la automoción que busquen proporcionar una solución rápida y precisa al diagnóstico de sistemas eléctricos.

EAATA Academy está a la vanguardia en el sector de la automoción, y por esta razón, lanza un curso online automoción del PowerScan PS100 para explicar este sistema de diagnosis del automóvil. A través de esta formación, impartida por Juan Carlos Sánchez, experto en Sistemas de Inyección y Electricidad, el alumno aprenderá a manejar la herramienta PS100 y todo lo que esta incluye: menús, funciones del dispositivo y verificación de actuadores a través de la función específica.

Las formaciones son ideales para perfiles como el de mecánico, técnico automotriz, cerrajero o estudiante. El centro de formación online EAATA Academy ya cuenta con más de 10.000 alumnos formados, dato relevante que muestra la calidad de los cursos y la profesionalidad de quienes los imparten.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pelucas de pelo natural. ¿Cuáles son las más recomendadas por Natura Estilo? Ramírez & Asociados: Renovar NIE Barcelona requisitos Inmobiliaria Manresa: Vivir en Manresa opiniones Dulce húngaro. ¿Qué hace especial a un dulce de chimenea? UNION VTU’S: Hipopresivos en casa