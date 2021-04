Trypix: la nueva bebida de éxito Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Trypix es el nuevo licor del momento. Esta bebida, con 30º de alcohol, está hecha a partir de la combinación secreta de 70 agentes botánicos (hierbas, raíces, flores, especias, cítricos), previamente seleccionados, así se ha visto en la fuente original.

Desde que se lanzó al mercado, Trypix es la bebida alcohólica de éxito que está cautivando al público más joven y urbano en todas las fiestas. Su fórmula, que permite disfrutar de una explosión total de sensaciones, ha revolucionado las noches de fiesta. Es por esta razón por lo que en tan poco tiempo se está empezando a posicionar como la principal competencia del licor Jägermeister.

Un licor actual con origen en una mezcla ancestral Actualmente, Trypix conquista los locales de ocio nocturno; sin embargo, detrás de este licor se esconde una receta secreta que ha perdurado a lo largo del tiempo y que se ha readaptado en la actualidad.

La fórmula surge a partir de la recuperación de una receta ancestral que practicaban los pueblos nómadas turcomanos a mediados del siglo XI. Estos pueblos vivían en condiciones extremas, entre otros motivos tenían que sobrevivir a temperaturas de extremo calor y frío, constantes luchas tribales, enfermedades y ataques de animales salvajes.

Con el fin de sobrevivir a estas circunstancias, los curanderos y chamanes idearon un brebaje que fueron perfeccionando hasta conseguir una versión definitiva basada en la combinación de 70 botánicos diferentes, a través de una elaboración extremadamente cuidada. El resultado consistía en combinar la esencia de 70 guerreros del pueblo, cada uno de ellos con habilidades únicas y diferentes a las de los demás.

Un sabor y experiencia solo apta para guerreros Se recomienda servir Trypix muy fría para poder sentir, en su máximo éxtasis, los 70 botánicos con una graduación de 30º de alcohol.

Esta mezcla explosiva contiene distintos sabores como hierbas, cítricos, especies, regaliz, menta y hierbabuena, consiguiendo así una explosiva mezcla. Todos los sabores crean una armonía indicada solo para las personas más valientes. Una mezcla que los clientes describen como única: “… Después de tomarlo, me permitió viajar entre dimensiones alternativas y distorsionar la realidad…”

Trypix ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de tomarlo, desde un Mojito hasta incluso beberlo con Redbull o cerveza.

Vive la experiencia Trypix Trypix es un producto que tiene sede de fabricación propia en España. La experiencia Trypix no solo consiste en beber un chupito de esta bebida alcohólica. No. Es mucho más. Con solo lograr beber un chupito, el consumidor podría llegar a entrar en un mundo repleto de emociones y sensaciones que pondrán su mundo del revés.

¿Cómo conseguir tu Trypix? Desde la página web oficial de Trypix, es el cliente podrá adquirir el pack de productos que desee. Existen diferentes packs, aunque también cabe la opción de adquirir la botella de licor de 70 cl de manera individual. Entre los packs disponibles, se encuentran el pack básico, que contiene dos chupitos originales de la marca y una botella del licor de 70 cl; el pack doble, que incluye cuatro chupitos de la marca y dos botellas del licor; y el pack triple, que está compuesto por seis chupitos originales de la marca y tres botellas de 70 cl.

Los pedidos se entregan en 48 o 72 horas en días laborables, y además se envía un número de seguimiento para saber en todo momento en qué estado se encuentra el pedido.

