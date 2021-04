Mascarilla con tejido Copptech de Smart Mask Emprendedores de Hoy

La mascarilla Smart Mask con tejido Copptech ha tenido un gran alcance durante largos meses, desde que la pandemia mundial ha obligado a toda la población a portarlas diariamente. Han sido diseñadas con una tecnología avanzada que ayuda a evitar los contagios, así se ha visto en Noticias.

Ahora bien, tras la creación de las mascarillas utilizando el tejido Copptech. Se puede asegurar que el 99,9% los virus incluído el COVID-19 son eliminados en contacto con su tejido de cobre y zinc, además de ser reutilizables, también brindan mayor protección al desinfectarse totalmente solas. Conocer al detalle estas mascarillas y sus beneficios es indispensable para elegir siempre la mejor opción.

Características de la mascarilla con tejido Copptech En primer lugar, es necesario conocer qué es el tejido Copptech. Este es un tejido hecho con hilo de cobre y zinc que cuenta con una micropartícula patentada.

Gracias a ello elimina el 99% todas los virus y bacterias que se adhieran, de modo que ofrecen una máxima seguridad.

Ahora bien, a pesar de ser una mascarilla reutilizable, recuerda que tiene una vida limitada. De acuerdo al fabricante, se debe cambiar después de 20 lavados a máquina a 60º, lo que equivale a unos cinco meses aproximadamente lavándola en la lavadora una vez por semana, a mano la puedes lavar a diario o cuando lo creas necesario.

La tecnología de esta mascarilla con tejido Copptech cuenta con las propiedades del zinc y el cobre. Por lo que es capaz de eliminar satisfactoriamente los virus y bacterias. Es necesario señalar que es la única mascarilla con esta tecnología actualmente disponible en el mercado.

Componentes 100?lidad Los componentes con los que cuenta este producto se activan en el momento que entran en contacto con la humedad. Por lo que comienzan a eliminar cualquier célula que se encuentre adherida a ella.

Otra característica que posee este producto es que, no tiene consecuencias negativas en la piel, por el contrario el zinc suele ser reparador. Finalmente al contar con propiedades antibacterianas, no se corre el riesgo de que surjan malos olores.

El lugar perfecto para comprar la mascarilla con tecnología Copptech En Smart Mask cuentan con todos los modelos y colores en mascarilla con tejido Copptech, además de tener costos bastante asequibles y justos en cuando a su relación a calidad. Además te la mandan a casa sin gastos de envío en toda la Península.

Todas sus mascarillas son diseñadas y elaboradas por ellos. Contando con los permisos y certificados necesarios que garantizan su efectividad. Además de brindar a sus clientes una detallada explicación del uso y cuidado de cada producto.

Cuentan con tres tallas disponibles para asegurar la calidad y buena sujeción del producto. La misión de estas mascarillas en primer lugar es mantener seguro a quien la utiliza, pero también es brindarle comodidad durante el uso prolongado de la misma.

Además de la opción tradicional de las mascarillas, cuentan con un diseño que tiene una sujeción a la nuca. De esta manera pueden brindar una mayor comodidad y seguridad de que no se moverá de su lugar.

Finalmente, la mascarilla Smart mask es perfecta para practicar deportes. Está diseñada con una alta comodidad para respirar bien con ella, además de tener una excelente sujeción y un confort máximo.

No crea problemas en la piel o irritaciones, lo que la hace ideal para llevarla diariamente. Es mucha la popularidad que han ganado estas mascarillas desde su lanzamiento al mercado. Las opiniones sobre ellas han sido las mejores, siendo el número uno del mercado hasta el momento.

