Impresora 3D profesional de BlimBlim Emprendedores de Hoy

miércoles, 31 de marzo de 2021, 11:00 h (CET)

La tecnología de impresión 3D forma parte de la denominada “4 Revolución industrial”, nace a principios del siglo XXI y es capaz de convertir ideas virtuales en elementos impresos tangibles, como se ha visto en [random_periódico].

Fabricación aditiva: así se está imprimiendo el futuro de la industria. En la actualidad, la tecnología de fabricación aditiva se ha convertido en piedra angular de la nueva revolución industrial. La lista de avances de la Industria 4.0 empieza por la producción aditiva y flexible, reaccionando frente a la demanda lo más cercano posible al tiempo real y con un menor time-to-market, continúa por la automatización para la autogestión y a la autoreparación de las máquinas adelantándose a su rotura y estando menos tiempo paradas.

Según un estudio publicado en el ICEMD (Instituto de Economía Digital perteneciente al ESIC), se pronostican cifras que reducen el tiempo de inactividad en un 45%, mientras que aumenta la producción del 20 al 25%.

Modos de fabricación existentes + revolución tecnológica = mayor productividad y menos costes.

Aplicaciones con mayor potencial a corto-medio plazo: · Creación de prototipos y piezas de productos

· Diseño y modelado para arquitectura

· Tejidos, huesos y órganos

· Prótesis y otros objetos dentales

¿Qué marca el futuro de la impresión 3D? En cuanto a la economía de negocio, la individualización y personalización de los productos, democratización de los procesos de innovación, desarrollo y sostenibilidad y la economía circular.

Referente a los avances tecnológicos, la fabricación aditiva mejora los procesos de diseño, se ofrecen nuevos métodos de fabricación que generan piezas más resistentes y ligeras, así como, un uso más eficiente de materias primas y reducción de costes

BlimBlim&3D y los sectores industriales en Canarias. La empresa BlimBlim&3D, ubicada en Tenerife, Islas Canarias, presta servicios de diseño e impresión 3D, venta de impresoras 3D de alta gama de marcas reconocidas como son Ultimaker y Raise3D, altamente fiables, plug and play, que ofrecen soporte técnico especializado, actualización automática de la electrónica de las máquinas, software de laminado propio (desarrollado por la propia compañía), hotend modulares intercambiables para la impresión de materiales técnicos, extrusión dual, calibrado automático … en definitiva, máquinas altamente cualificadas para la optimización en el sector profesional; continuando con los productos que ofrece BlimBlim&3D, la empresa dispone de filamentos ABS, ASA, FLEXIBLES, PETG, PLA, PP (POLIPROPILENO), de SOPORTE, ESPECIALES (BOUN, GLACE, HIPS, LIMPIEZA, MEDICAL Y NYLSTRONG), TÉCNICOS (CARBONO, COPOLIÉSTER, PAHT, PEI ULTEM, PET fibra de carbono, POLICARBONATO Y TPU) y PLA ANTIBACTERIANO: 99% pasadas las 24 horas para COVIT-19, accesorios, recambios, láminas magnéticas y postprocesados (pinturas, barnices y sprays).

Raise3D es una empresa especializada en el diseño y fabricación de impresoras 3D profesionales de alto rendimiento. El producto está dirigido a usuarios profesionales y empresas, se trata de una impresora de grado industrial. La impresora 3D profesional es de gran calidad y cuenta con componentes y sistemas de funcionamiento innovadores. Los precios son accesibles para la mayoría de usuarios profesionales.

En la página web de BlimBlim&3D es posible encontrar tres modelos de impresoras Raise3D.

Raise3D Pro 2 Plus. Formando parte de la serie PRO, presenta un conjunto de servicios orientados a la impresión 3D profesional y productiva, algunos aspectos destacados de esta impresora 3D profesional es que viene equipada de serie con extrusor doble accionada electrónicamente con extremos calientes retráctiles, admite una gran variedad de filamentos de 1,75 mm. de múltiples materiales hasta 300oC, de tipos PLA | ABS | HIPS | POLICARBONATO | TPU | FLEXIBLE | NYLON | PETG | ASA | PP | PVA | GLAS/ CARBONO / WOOD, las dimensiones de trabajo de impresión final son de 305x305x605 mm.

Raise3D Pro2. Antecesora de la Pro2 Plus, posee las mismas características en cuanto a equipamiento pero con la salvedad de que su volumen de impresión es de: 305x305x300 mm.

Raise3D E2. A diferencia de las anteriores, es una impresora 3D de escritorio, perfecta para la educación y fabricación de lotes pequeños. Es precisa, fiable, eficiente y fácil de utilizar. La doble extrusión con sistema IDEX mejora la precisión y la eficiencia del aparato, duplica las capacidades de producción utilizando ambas extrusoras en impresión sincronizada. Volumen de impresión 330x240x240 mm.

La gama de impresoras RAISE3D vienen con soluciones innovadoras de impresión 3D, ideaMaker Library, ideaMaker (3D Slicer Software –Free Download) y RaiseCloud.

Ultimaker es otra de las marcas de confianza y calidad ofrecidas por BlimBlim&3D. La empresa ofrece múltiples modelos de impresoras profesionales 3D de Ultimaker. Todas las impresoras de la marca Ultimaker trabajan con filamentos de 2,85mm.

Ultimaker S5, potente y versátil, ofrece una extrusión doble y segura a gran escala. Es una opción de impresión 3D profesional completa. Cuenta con un gran volumen de construcción (330x240x300 mm) y ofrece piezas precisas de grado industrial. No obstante, la configuración de la impresora en simple. Este modelo de impresora dispone de dos accesorios que complementan su funcionamiento, Connect Air Manager, con capacidad para eliminar hasta un 95% las partículas ultra finas y Material Station, estación de materiales de hasta 6 bobinas que realiza el cambio automático de filamento cuando detecta una situación de fin durante la impresión, este accesorio esta provisto de control de humedad.

Ultimaker S5 Pro Bundle. La impresora de alto nivel que aumenta la productividad, confianza y flexibilidad para aplicaciones exigentes. Transforma su flujo de trabajo de impresión 3D con manejo automático de materiales, filtrado de aire eficiente y control de la humedad del filamento. Esta máquina es una integración de la Ultimaker S5 + Connect Air Manager + Material Station. Volumen de construcción: 330x240x300 mm.

Ultimaker S3. Válida tanto para el uso doméstico como profesional. Está equipada con la última tecnología y ofrece un rendimiento de gran calidad. Además, es fácil de utilizar y compatible con una amplia variedad de filamentos tanto propios como de terceros. Volumen de construcción de 230x190x200 mm.

Los modelos mencionados comparten la característica de la doble extrusión. Sin embargo, también existen impresoras de extrusión simple, es el caso de la impresora Ultimaker 2+Connect, reconocida a nivel mundial, asegura máxima fiabilidad, repetibilidad y sencillez de uso. Compatible con el accesorio Air Manager Ultimaker 2+ Connect, para el filtrado de partículas ultra-finas. Volumen de construcción: 223x 220×205 mm.

Montar una impresora 3D desde cero Para completar el bloque de impresoras 3D de Ultimaker y para aquellos usuarios que optan por montar la impresora en el hogar, BlimBlim cuenta con la Ultimaker Original+, máquina Open Source (código abierto), Hackeable sin límites, podrás modificarla a tu manera, con la fiabilidad y precisión de la marca Ultimaker. Volumen de construcción: 210x210x205 mm.

BlimBlim&3D se compromete en proporcionar a sus clientes productos de máxima calidad, respaldo técnico y búsqueda de soluciones, ofreciendo un servicio individual y personalizado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casas de madera en Málaga a medida por Grupo Delmader Impresora 3D profesional de BlimBlim Soluciones logísticas integrales: Cargo Marketing Sea & Air Binomium: Adiestramiento de cachorros en Zaragoza Innovación para el sector de la farmacéutica: Mantener un control del stock real