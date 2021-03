Trasplante capilar en Madrid: Clínicas Dr. Pelo Emprendedores de Hoy

viernes, 26 de marzo de 2021, 10:00 h (CET)

No importa si se es hombre o mujer, puesto que muchas las personas que recurren al trasplante capilar en Madrid para solucionar problemas que tengan que ver con el pelo, como por ejemplo la alopecia. Los trasplantes capilares son tratamientos muy eficientes para tratar la calvicie, como se ha visto en sitio relacionado.

Es por ello por lo que clínicas de trasplante y medicina apuestan por hacer estos tratamientos en lugares de confianza, como Clínicas Dr. Pelo, quienes ofrecen los mejores tratamientos además de actuar con profesionalidad, ética, respeto, disciplina y responsabilidad social.

¿En qué consiste un trasplante capilar? Cuando se tiene un problema con el cabello, el trasplante capilar se convierte en una de las mejores opciones para remediarlo, este tratamiento consiste en reimplantar pelo o cabello de una zona del cuerpo (parte posterior de la cabeza, aunque a veces también de otras partes del cuerpo) y traspasarlo a otra zona en la que no tenga.

Este procedimiento es un procedimiento habitual, ya que, según lo indican fuentes expertas, el 50% las mujeres y el 60% los hombres, aproximadamente, han tenido problemas o se encuentran en la situación de tener problemas con su pelo, más específicamente pérdida del cabello.

El trasplante de cabello ayuda a los pacientes a recuperar la confianza en sí mismos.

¿Qué edad es mejor para realizarse esta intervención? La edad mínima recomendable para poder realizarse un trasplante capilar en los hombres ronda los 30 a 35 años, aproximadamente, mientras que, por otra parte, en las mujeres se recomienda hacerlo a partir de los 40 años.

Aunque realizarse un trasplante capilar no tiene una edad asignada debido a que se trata de un procedimiento estético, por lo general, según indican los profesionales del sector, la edad más indicada para realizar este tipo de tratamientos ronda los 30 o 40 años, tanto en hombres como en mujeres.

Para los pacientes que buscan disfrutar de técnicas cosméticas y estéticas, prometedoras y seguras, las Clínicas Dr. Pelo es una referencia sin lugar a dudas.

Sus clínicas están bien equipadas con recursos de vanguardia, tecnología avanzada y cuenta con un personal experto y profesional

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.