¿Cómo reclamar las tarjetas revolving por interés abusivo? Recuperalia Abogados

martes, 23 de marzo de 2021, 17:21 h (CET)

La salud financiera de miles de familias en España se ha visto comprometida a raíz de la pandemia y las restricciones. Este año ha estado marcado por la incertidumbre, la paralización y la adaptación a nuevas situaciones. Por esta razón, la consulta de “cómo reclamar las tarjetas revolving por interés abusivo” se ha duplicado en los despachos y profesionales de referencia a nivel nacional, como es el caso de Recuperalia Abogados, así se ha visto en Noticias.

El éxito de las populares tarjetas «revolving», como su nombre indica, reside en el acceso a dinero rápido, a devolver en plazos cómodos y sin apenas requisitos de concesión. Reclamos propios de una estrategia de comercialización que esconden altos intereses. Una constante recapitalización de los intereses dando a lugar a un sobrecoste y nuevos intereses, conocido como un endeudamiento infinito.

Esta situación de bloqueo ha impulsado a muchos españoles a pedir créditos para hacer frente a pagos como la hipoteca, los recibos o bienes de primera necesidad. La facilidad de contratar créditos se ha disparado en los últimos años tras la proliferación de miles de entidades en el mercado para la comercialización de este producto financiero, con un precio elevado para devolver el dinero a través de los intereses. La media se sitúa en el 24%, no obstante, se ha llegado a superar el 27% en ciertos casos recientes.

Desde el inicio de este año, con la entrada en vigor en enero de la nueva normativa, se impone un mayor control sobre este tipo de crédito, calificado por el Tribunal Supremo como “usura” en el mes de marzo del 2020, en una sentencia donde se señaló que debían ser anulados aquellos contratos de las tarjetas revolving con tipos de intereses superiores al precio normal del dinero y considerados “desproporcionados”.

Medidas de la normativa actualizada contra “la usura” El sistema de comercialización anterior permitía ocultar a los clientes el interés que suponía en el momento de la contratación. La nueva normativa a partir del 2021 obliga a las entidades a proporcionar más transparencia y precisión en las condiciones del crédito, no sólo en el momento de la firma del contrato, sino también periódicamente, hasta la fecha de cancelación o finalización de este.

Del mismo modo, la normativa refuerza el control sobre estos créditos exigiendo a las entidades que se pueda amortizar un mínimo anual del 25% del crédito, además de endurecer los requisitos de concesión y proporcionar información al Banco de España de todos los clientes con créditos superiores a los 1.000 euros. Hasta el momento, la información se reservaba en cifras superiores a los 9.000 euros.

“Precisamente esa comodidad de plazos convierte la deuda contraída en cíclica. Lo vemos cada día en el despacho. Una rueda de la que no puedes salir. Pides un crédito rápido para comprar una nevera o cualquier producto de primera necesidad. Inmediatamente, necesitas otra alternativa para pagar ese crédito”, comentan los especialistas de Recuperalia Abogados. Para ello, no sólo se fijan en la posible usura de los intereses, sino que también se estudian los contratos para establecer si existen cláusulas abusivas o falta de transparencia en la contratación.

¿Por qué se les considera abusivas a las tarjetas revolving? La popularidad de las conocidas tarjetas, este producto financiero con gran aceptación en el mercado en los últimos años, destapa consecuencias tras cada contrato que contempla intereses abusivos.

Intereses La sentencia del Tribunal Supremo en marzo del 2020 representó un punto de inflexión en la comercialización de los contratos abusivos. Hasta el momento, las tarjetas revolving contaban con unos intereses demasiado elevados. Por esta razón, empezó el auge de reclamaciones.

La alarma se enciende en aquellos contratos con un interés por encima del 21% anual, porque puede resultar ser un producto usurero, un producto diseñado para ser difícilmente amortizado.

Falta de transparencia El sistema de comercialización vigente antes de la nueva normativa permitía ocultar la información de los intereses en el momento de la contratación. Una barrera que se desvanece con la nueva normativa, que obliga a las entidades a proporcionar información acerca de las condiciones de manera expresa y precisa.

Amortización difusa

Las “cómodos plazos” pueden representar una falsa apariencia de decisión para los clientes afectados, porque suelen asemejarse a una cuota de pago mensual económicamente reducida y, como consecuencia, peligra el pago de los intereses pertinentes. Un producto financiero que nunca se termina de pagar porque no se llega a amortizar.

Reclamar las tarjetas revolving por interés abusivo Los profesionales de Recuperalia Abogados garantizan la transparencia, rapidez y actualización del proceso a las nueva normativas.

La facilidad de acceso a este producto le convierte en un peso significativo en los casos de deudas por crédito al consumo. Partiendo de datos obtenidos en los últimos años, los casos de solicitud de reagrupación de créditos se han visto incrementados en España, desde el 14% en 2018, hasta el 26% en 2020.

El objetivo principal de las reclamaciones es un arma de doble filo, por una parte, la declaración del contrato de préstamo como “nulo”, y por otra, la recuperación de las cantidades que se han desembolsado de más en concepto de intereses.

