Prótesis capilares parciales de My Special Hair

martes, 23 de marzo de 2021, 10:00 h (CET)

Existen muchas causas que provocan la pérdida del cabello, y es que la alopecia es un fenómeno muy común en la sociedad, que se produce tanto en hombres como en mujeres, así se ha visto en Noticias. En caso de tener pérdida de cabello en solo algunas zonas del cuero cabelludo, utilizar una prótesis capilar parcial puede ser la mejor solución al problema.

¿Qué es una prótesis capilar parcial? Las prótesis capilares parciales están destinadas a cubrir zonas concretas del cuero cabelludo donde el cabello ha dejado de crecer o su crecimiento es muy escaso.

Es el remedio más rápido y eficaz para lucir una buena cabellera, y sobre todo para aquellos que tienen entradas cada vez más pronunciadas.

A diferencia de una peluca, las prótesis no son un complemento que se puede quitar y poner cuando se desee. Son colocadas por profesionales y cuentan con una vida útil prolongada, aunque necesitan un mantenimiento regular.

Prótesis capilares frontales Entre los distintos tipos de prótesis capilares parciales están las prótesis frontales. Están destinadas a cubrir las zonas frontales, como las entradas que suelen formarse debido a la alopecia. Las prótesis capilares frontales son la mejor alternativa a la peluca. Para obtener la prótesis es necesario acudir a un especialista que pueda estudiar el área y recomendar la mejor prótesis según el problema.

Alopecia en mujeres y en hombres Hablar de pérdida del cabello, de prótesis o de pelucas para cubrir ciertas zonas donde no crece el cabello no solo es un tema de mujeres. Las prótesis capilares parciales para hombres son muy frecuentes.

La alopecia areata es una de las más comunes entre los hombres, en concreto, el 63% de todos los casos. La alopecia va dejando diferentes zonas del cuero cabelludo sin cabello. Este se comienza a formar más débil, liso y quebradizo.

En este sentido, las prótesis capilares parciales a medida son colocadas perfectamente en la zona afectada y adheridas con un pegamento especial para evitar que se caiga.

¿Es mejor optar por las prótesis capilares parciales o por las prótesis capilares totales? Antes de adquirir cualquiera de estas opciones, lo más recomendable es acudir a un especialista. My Special Hair es un centro profesional, que ofrece las mejores soluciones a cada tipo de alopecia.

La prótesis capilar parcial es la mejor solución en caso de que sean muy pocas las zonas afectadas y el espacio que se deba cubrir no sea demasiado grande. En cambio, en el caso de las alopecias donde el riesgo de perder todo el cabello es alto, es mejor optar por una prótesis capilar total.

Sin embargo, la mejor opción para cada persona la recomendará un experto, capaz de diagnosticar el tipo de alopecia que padece cada paciente.

