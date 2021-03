Conociendo al … Doctor Mario Alonso Puig

Breve Presentación

El doctor Mario Alonso Puig es especialista en cirugía general y del aparato digestivo, actividad quirúrgica que ejerció durante 26 años. Desde hace más de una década está volcado en el estudio de la inteligencia humana y la neurobiología.



Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, reconocido conferenciante y formador a nivel nacional e internacional para múltiples universidades, empresas e instituciones en temas relacionados con el desarrollo del ser humano a través de la inteligencia emocional; la motivación; el liderazgo; la comunicación o la gestión del estrés.



En su faceta divulgadora es un prolífico autor de libros, entre los que destacan: Vivir es un asunto urgente (Aguilar,2008); Madera de líder (Empresa Activa, 2012); Reinventarse: Tu segunda oportunidad (Plataforma, 2012); La respuesta (Plataforma, 2012), El cociente agallas (XXX Premio Espasa, 2013; Ahora yo (Plataforma, 2013) o Tus tres superpoderes (Espasa- 2019).

En la actualidad preside el IE Center for Health, Well-Being & Happiness, un centro con un enfoque holístico y científico que pretende mejorar el rendimiento y la felicidad de los alumnos y los profesionales de IE University.



Entrevista





Si como afirmaba Aristóteles, en el término medio se encuentra la virtud. En su caso como divulgador científico, ¿le cuesta mucho en sus ensayos y conferencias lograr ese equilibrio entre el rigor y la sencillez para acceder a todos los públicos?

Para mi es muy importante conocer los temas que trato con la mayor profundidad que me sea posible y eso, me lleva a buscar la base, la esencia de lo que quiero comprender. Esa esencia al menos en mi experiencia, aunque nunca es simple, siempre es sencilla. Una vez que he entrado en contacto con dicha esencia, me es mucho más fácil explicarla sin necesidad de que otras personas tengan que pasar por el mismo proceso por el que tuve que pasar yo.



Mario, es conocido el dicho de que el órgano que no se usa acaba por atrofiarse. Cuando prácticamente toda la información que necesitamos la tenemos a un clic, ¿hasta qué punto cree que internet en general y Google en particular nos está afectando en la función cerebral como es la memoria?

Cuando hablamos de memoria, hablamos de algo muy amplio y complejo. Hay por ejemplo una memoria visual (imágenes), una memoria semántica (palabras) y una memoria kinestésica (movimientos) entre otras. La memoria, al igual que la inteligencia, para poder funcionar correctamente necesita de la atención. El no dedicar tiempo a leer de forma sostenida las páginas de un libro y el estar constantemente pasando de pantalla a pantalla deteriora la atención y con ello la memoria. El no leer libros podría estar afectando a la memoria semántica, reduciendo la riqueza de nuestro vocabulario. Por otra parte, la lectura de libros también ayuda a mantener viva nuestra imaginación. Si la generación de imágenes viene siempre de fuera, esta capacidad tan importante, la imaginación, que es la que nos permite generar imágenes desde dentro, podría también verse afectada.



En su libro ¡Tómate un respiro! Incluye la cita de Adam Smith “El pez no sabe que está dentro del agua hasta que lo sacan de ella”, o en otras palabras, no damos la importancia que requiere a lo que tenemos hasta que lo perdemos. En su opinión, ¿Cómo sociedad sabremos aprovechar el parón obligado por el COVID-19 para salir más reforzados en valores como la solidaridad y la gratitud?

Sin ninguna duda. Esta pandemia nos ha hecho si cabe más conscientes de nuestra extraordinaria fragilidad y de lo poco que podemos hacer si estamos solos. El gran desafío al que como humanidad nos estamos enfrentando, podría servirnos para pensar más unos en otros, dejar a un lado nuestras desavenencias y luchar no por unos intereses particulares y muchas veces “inconfesables”, sino por el bien común. Hay personas que están siendo un verdadero ejemplo en esta búsqueda de unión y otras, que están siendo un ejemplo de lo contrario. Al final, esta es una decisión muy personal, la de ser parte del problema, haciéndolo más grande o la de ser parte de la solución.



Mario, en su penúltimo libro publicado hasta hoy, Los tres superpoderes, menciona el Tapping como una técnica empleada para superar traumas con una rapidez asombrosa, ¿en qué consiste principalmente dicha técnica?

No soy ningún experto en tapping. En lo que yo conozco, esta metodología se basa en dos conceptos. Uno de ellos tiene que ver con la dimensión energética del ser humano y el otro con la acupuntura y con una serie de puntos concretos que son los que se percuten con los dedos. El tapping afectaría por consiguiente a la dimensión energética de nuestras emociones.



Acostumbrado a escribir ensayos, en 2015 sorprendió a sus lectores con la novela “El guardián de la verdad” con el trasfondo de la mitología griega, ¿qué supuso esta experiencia de salirse de lo que ha dado en llamar “la cuadrícula mental” para explorar otros caminos por los que no había transitado?

Escribir “El Guardián de la Verdad y la tercera puerta del tiempo” ha sido la experiencia más sorprendente y fascinante que he tenido como escritor. La manera en la que empecé a escribir dicho relato y cómo este a medida que surgía, me iba cambiando por dentro, ha sido algo que nunca voy ni a querer, ni a poder olvidar. Escribir esta novela implicó para mí superar tres barreras, la de mi orgullo que me decía que era imposible, la de mi experiencia que me decía que era demasiado arriesgado y la de mi razón que me decía que no tenía sentido.



La principal misión de nuestro cerebro es la de protegernos y esto choca frontalmente con la asunción de riesgos y la gestión de fiascos, ¿A qué atribuye que en nuestra cultura no se incentive convenientemente el atrevimiento?

Una cosa es efectivamente que la función primordial del cerebro sea proteger nuestra vida y otra muy diferente, es la programación mental a la que estamos todos sometidos. Por eso hay culturas donde se incentiva mucho más el espíritu emprendedor, la asunción de riesgos y el aprendizaje a partir de los errores y hay otras, que fomentan justo lo opuesto.



Sirviéndome de parte del título de uno de sus libros ¿considera asunto urgente reducir nuestra dosis diaria de pantallas de todo tipo?, ¿de qué modo afecta a nuestra cognición el abuso de las pantallas?

El abuso de pantallas afecta a nuestra capacidad de prestar atención, lo cual hace que nos cueste centrarnos en la tarea. Por otra parte, cuando al caer la noche seguimos conectados con pantallas, esto tiene un impacto muy negativo en el sueño. El sueño es esencial para proteger el cerebro, para consolidad la memoria, para reparar los tejidos, para fortalecer nuestro sistema de defensa y para inhibir la producción de tumores.



Mario, las redes sociales dan lugar a una sociedad paralela, la del escaparate, donde estamos más preocupados por plasmar y difundir el momento que en vivirlo, ¿de qué modo podríamos evitar quedar atrapados, nunca mejor dicho, en la tela de araña que representa internet?

En primer lugar, siendo más conscientes de sus pros y de sus contras. En segundo término, haciendo una monitorización del tiempo que permanecemos conectados a pantallas a lo largo del día y, finalmente poniendo en juego nuestra fuerza de voluntad y la disciplina para integrar hábitos más saludables.



Algunos autores detestan que a sus libros los encasillen con el apelativo de autoayuda, prefiriendo otro tipo de denominación como por ejemplo desarrollo personal, ¿es este su caso?

A mi lo que más me importa no es cómo se encasillen mis libros, sino que estos ayuden. Todos los libros que he escrito hasta la fecha buscan inspirar, mostrar una estrategia y proponer un entrenamiento que sirva para mejorar la vida de cualquier persona.



Como prueba palpable del llamado síndrome de la felicidad aplazada, Loquillo cantaba eso de: “Yo para ser feliz quiero un camión…”, ¿en la búsqueda constante de la felicidad se encuentra nuestra infelicidad?

Nuestra sociedad confunde dos términos que son el bienestar y la felicidad. El bienestar es el goce de los sentidos, mientras que la felicidad es el gozo del corazón. El bienestar viene de fuera y está relacionado con el tener, mientras que la felicidad viene de dentro y está relacionada con el Ser.



En primera persona

El carismático actor Will Smith, protagonista de la película “En busca de la felicidad” afirmó durante un discurso de entrega de premios que sus dos claves del éxito son correr y leer. Con respecto a lo segundo, ¿cuáles son los libros que ha leído últimamente?

“La quietud es la clave” de Ryan Holiday, y “El actor” de Don Miguel Ruiz.



Mario, en uno de los capítulos de su libro Los tres superpoderes, recomienda buscar fuentes de inspiración en personajes vivos o muertos, leyendo biografías de superación y buscando frases impactantes. En su caso particular, ¿nos podría dar ejemplos concretos?

A mi siempre me ha impactado mucho la vida de personas como la del Dr. Ben Carson, alguien que a pesar de haber nacido y de haberse criado en circunstancias más que desfavorables, se convirtió en el mejor neurocirujano infantil que el mundo ha conocido. En este tipo de biografías descubrimos que quien encuentra su propósito en la vida, moviliza capacidades y recursos que previamente estaban ocultos.



La música nos entretiene; nos divierte; nos motiva; nos relaja … ¿Se considera una persona melómana?, ¿a menudo recurre a ella para elevar su estado de ánimo?

A mi la música me apasiona. No hay un solo día en el que no escuche algo de música. La música no sólo eleva mi estado de ánimo, sino que además es una gran fuente de inspiración para mi.



En Bután, país pionero en implantar el concepto de Felicidad Interior Bruta (FIB), uno de los elementos que asocian a la experiencia de felicidad es balancear adecuadamente el tiempo dedicado al trabajo con el tiempo libre. En su caso concreto ¿en qué suele invertir su tiempo de ocio?

Mi tiempo de ocio lo dedico además de a estar con mis seres más queridos, a pasear y a leer.



Como madrileño ¿Nos podría recomendar algún remanso de paz dentro de la bulliciosa ciudad donde apartarse momentáneamente del mundanal ruido y reconciliarse con uno mismo?

Yo he encontrado un extraordinario remanso de paz en dos lugares: en los maravillosos parques que hay en Madrid y en los museos, especialmente en el Museo del Prado.



Conscientes de los beneficios que el juego tiene en la recuperación de los niños enfermos, desde la fundación Juegaterapia, de la que es patrono de honor, contribuyen a hacerles más llevadera la estancia hospitalaria, ¿qué lugar ocupa la solidaridad en su vida?

La solidaridad ocupa un lugar en mi vida cada vez más importante.



Por norma general a un padre no le gusta que lo pongan en un brete al preguntarle por su hijo favorito. En su caso como autor y a tenor de los números, ¿Considera Reinventarse (36ª edición, traducido a 14 idiomas y más de 100.000 ejemplares vendidos en España) su libro más icónico?

Mi libro más icónico es sin duda “Reinventarse: tu segunda oportunidad”, no ya por el número de ejemplares vendidos, sino por cómo muchos lectores me han dicho que había impactado en sus vidas.